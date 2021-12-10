إطلاق صافرات الإنذار في قاعدة "فيكتوري" الأمريكية في العاصمة العراقية

هل تمثل كردستان العراق ناقوس خطر لبعض دول المنطقة؟
هل تمثل كردستان العراق ناقوس خطر لبعض دول المنطقة؟
وقال مصدر أمني إنه "تم تفعيل صافرات الإنذار داخل مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي (قاعدة فيكتوري) لغرض الفحص التجريبي"، بحسب وكالة "شفق نيوز".يأتي هذا الإجراء بعيد إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي في العراق رسميا والانتقال إلى دور غير قتالي يشمل مهام المشورة والتدريب والتمكين.وصرح قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن القوات الأمريكية الموجودة حاليا في العراق، البالغ عددها 2500 جندي، ستظل باقية هناك خلال "المستقبل المنظور".وقال ماكينزي خلال مقابلة مع "اسوشيتد برس" إنه "رغم تحول القوات الأمريكية إلى دور غير قتالي في العراق، فإنها ستظل تقدم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في محاربة تنظيم داعش الإرهابي".وأشار ماكينزي إلى توقعات بتصاعد وتيرة الهجمات ضد قوات التحالف من قبل الفصائل الموالية لإيران في نهاية هذا العام.وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، في 26 يوليو/ تموز الماضي، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق في نهاية عام 2021.