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إطلاق صافرات الإنذار في قاعدة "فيكتوري" الأمريكية في العاصمة العراقية
إطلاق صافرات الإنذار في قاعدة "فيكتوري" الأمريكية في العاصمة العراقية
أطلقت صافرات الإنذار، اليوم الجمعة، في قاعدة "فيكتوري" العسكرية الموجودة داخل مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T16:31+0000
2021-12-10T16:34+0000
العالم العربي
العراق
قوات أمريكية
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وقال مصدر أمني إنه "تم تفعيل صافرات الإنذار داخل مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي (قاعدة فيكتوري) لغرض الفحص التجريبي"، بحسب وكالة "شفق نيوز".يأتي هذا الإجراء بعيد إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي في العراق رسميا والانتقال إلى دور غير قتالي يشمل مهام المشورة والتدريب والتمكين.وصرح قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن القوات الأمريكية الموجودة حاليا في العراق، البالغ عددها 2500 جندي، ستظل باقية هناك خلال "المستقبل المنظور".وقال ماكينزي خلال مقابلة مع "اسوشيتد برس" إنه "رغم تحول القوات الأمريكية إلى دور غير قتالي في العراق، فإنها ستظل تقدم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في محاربة تنظيم داعش الإرهابي".وأشار ماكينزي إلى توقعات بتصاعد وتيرة الهجمات ضد قوات التحالف من قبل الفصائل الموالية لإيران في نهاية هذا العام.وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، في 26 يوليو/ تموز الماضي، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق في نهاية عام 2021.
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العالم العربي, العراق, قوات أمريكية

إطلاق صافرات الإنذار في قاعدة "فيكتوري" الأمريكية في العاصمة العراقية

16:31 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 16:34 GMT 10.12.2021)
هل تمثل كردستان العراق ناقوس خطر لبعض دول المنطقة؟
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أطلقت صافرات الإنذار، اليوم الجمعة، في قاعدة "فيكتوري" العسكرية الموجودة داخل مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية.
وقال مصدر أمني إنه "تم تفعيل صافرات الإنذار داخل مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي (قاعدة فيكتوري) لغرض الفحص التجريبي"، بحسب وكالة "شفق نيوز".
يأتي هذا الإجراء بعيد إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي في العراق رسميا والانتقال إلى دور غير قتالي يشمل مهام المشورة والتدريب والتمكين.
وصرح قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن القوات الأمريكية الموجودة حاليا في العراق، البالغ عددها 2500 جندي، ستظل باقية هناك خلال "المستقبل المنظور".
وقال ماكينزي خلال مقابلة مع "اسوشيتد برس" إنه "رغم تحول القوات الأمريكية إلى دور غير قتالي في العراق، فإنها ستظل تقدم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في محاربة تنظيم داعش الإرهابي".
وأشار ماكينزي إلى توقعات بتصاعد وتيرة الهجمات ضد قوات التحالف من قبل الفصائل الموالية لإيران في نهاية هذا العام.
وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، في 26 يوليو/ تموز الماضي، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق في نهاية عام 2021.
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