إيران تعتزم تدشين كلية للطائرات المسيرة

وأجرت وكالة إرنا حوارا مع العميد طيار رودباري، الذي أكد من خلاله بأن بلاده تعتزم تأسيس كلية "الطائرات المسيرة" في جامعة "الشهيد ستاري" الجوية بدعوى أن تصميم وتصنيع وتحليق تلك الطائرات المسيرة من الأهداف والمهمات الرئيسية لإيران.وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن بلاده تعد ضمن الدول الخمس الأولى في العالم في مجال الطائرات دون طيار، موضحا أن لتلك الطائرات حول العالمالكثير من الاستخدامات، وهو ما شهده العالم خلال الحروب الأخيرة التي حدثت في المنطقة.وذكر العميد طيار رودباري أن الحروب الأخيرة أثبتت وبشكل كبير بأنها قادرة على أن تكون بديلا للطائرات المأهولة، مشددا على أن إيران يتوجب عليها المبادرة بكل قوة للعمل في مجال تصميم وتصنيع الطائرات المسيرة.وأفاد العميد طيار علي رضا رودباري بأن بلاده اعتمدت على الطاقات الداخلية خلال الأعوام الأخيرة، حيث نجحت في إظهار قدراتها في مجال الطائرات المسيرة، وهو ما شجع ودفع إيران إلى المبادرة لتأسيس كلية تدريب الطائرات المسيرة في جامعة "الشهيد ستاري" لتوفير الكوادر البشرية اللازمة.
أعلن العميد طيار علي رضا رودباري، قائد جامعة "الشهيد ستاري" الجوية الإيرانية، اليوم الجمعة، اعتزام بلاده تدشين كلية التدريب للطائرات المسيرة.
وأجرت وكالة إرنا حوارا مع العميد طيار رودباري، الذي أكد من خلاله بأن بلاده تعتزم تأسيس كلية "الطائرات المسيرة" في جامعة "الشهيد ستاري" الجوية بدعوى أن تصميم وتصنيع وتحليق تلك الطائرات المسيرة من الأهداف والمهمات الرئيسية لإيران.
وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن بلاده تعد ضمن الدول الخمس الأولى في العالم في مجال الطائرات دون طيار، موضحا أن لتلك الطائرات حول العالم
الكثير من الاستخدامات، وهو ما شهده العالم خلال الحروب الأخيرة التي حدثت في المنطقة.
وذكر العميد طيار رودباري أن الحروب الأخيرة أثبتت وبشكل كبير بأنها قادرة على أن تكون بديلا للطائرات المأهولة، مشددا على أن إيران يتوجب عليها المبادرة بكل قوة للعمل في مجال تصميم وتصنيع الطائرات المسيرة.
وأفاد العميد طيار علي رضا رودباري بأن بلاده اعتمدت على الطاقات الداخلية خلال الأعوام الأخيرة، حيث نجحت في إظهار قدراتها في مجال الطائرات المسيرة، وهو ما شجع ودفع إيران إلى المبادرة لتأسيس كلية تدريب الطائرات المسيرة في جامعة "الشهيد ستاري" لتوفير الكوادر البشرية اللازمة.