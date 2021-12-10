https://arabic.sputniknews.com/20211210/اتهام-فرنسي-لرئيس-الوزراء-البريطاني-بالفشل-في-محاولة-عزل-باريس-بسبب-تراخيص-الصيد-1053772157.html

اتهام فرنسي لرئيس الوزراء البريطاني بالفشل في محاولة عزل باريس بسبب تراخيص الصيد

اتهام فرنسي لرئيس الوزراء البريطاني بالفشل في محاولة عزل باريس بسبب تراخيص الصيد

اتهم وزير فرنسي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالفشل في محاولة عزل بلاده بسبب النزاع حول تراخيص الصيد. 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T09:58+0000

2021-12-10T09:58+0000

2021-12-10T09:58+0000

فرنسا

بريطانيا

الصيد البحري

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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، اتهم كليمان بون، وزير الشؤون الأوروبية، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمحاولة فاشلة لعزل فرنسا في النزاع حول تراخيص الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للصيادين الفرنسيين.وقال بون: "بوريس جونسون قال لنفسه إنه يستطيع عزل الفرنسيين. لقد أعدنا حشد (الأوروبيين) حتى يتم احترام الصفقة".وأكد أن فرنسا ستطلب من الاتحاد الأوروبي بدء إجراءات قانونية ضد بريطانيا إذا لم تصدر المزيد من تراخيص الصيد بحلول الموعد النهائي الذي حددته المفوضية الأوروبية يوم الجمعة.وشدد بون على أن بلاده لا تزال تنتظر موافقة بريطانيا على ما يقرب من 100 ترخيص لصياديها للعمل في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة.وقال: "إذا منحت بريطانيا اليوم بضع عشرات من التراخيص الإضافية كرمز للنوايا الحسنة فسنأخذ ذلك في الاعتبار"، مضيفا أنه في حالة استمرار المأزق، ستطلب فرنسا من المفوضية في نهاية الأسبوع الإعلان عن بدء الإجراءات القانونية.وكانت بريطانيا قد أبرمت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي ينص على إنشاء نظام ترخيص لمنح سفن الصيد إمكانية الوصول إلى مياه بعضها بعضا عندما غادرت بريطانيا الكتلة.لكن فرنسا تقول إنها لم تعط العدد الكامل الذي يتوجب على بريطانيا إعطاءه، بينما تقول بريطانيا إنه لم يتم التقدم لنيل التراخيص إلا ممن لا يمتلكون وثائق صحيحة.ويمثل صيد الأسماك نسبة ضئيلة من الاقتصادين الفرنسي والبريطاني، لكنه حساس من الناحية السياسية.

https://arabic.sputniknews.com/20211101/بريطانيا-تصعدأزمة-الصيد-البحري-مع-فرنسا-وتمهلها-48-ساعة-1050598654.html

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فرنسا, بريطانيا, الصيد البحري