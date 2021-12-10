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https://arabic.sputniknews.com/20211210/الحكومة-المصرية-تزف-بشرى-سارة-للعمالة-في-الأردن-1053778804.html
الحكومة المصرية تزف بشرى سارة للعمالة في الأردن
الحكومة المصرية تزف بشرى سارة للعمالة في الأردن
زفَّت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، بشرى سارة للعمالة المصرية في الأردن. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T12:06+0000
2021-12-10T12:06+0000
الأردن
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وأفادت صحيفة الدستور، اليوم الجمعة، بأن نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحثت مع كامل الوزير، وزير النقل، تقديم تسهيلات وتيسيرات خاصة لسفر العمالة المصرية في الأردن، بالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية.وأكدت الصحيفة أنه ورد إلى وزارة الهجرة المصرية مناشدات كثيرة، على خلفية تفعيل قرار الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، والقاضي بحصر نقل العمالة المصرية بكافة أنواعها بخط نويبع - العقبة، وهي الشركة المسؤولة عن تسيير رحلات بين مصر والأردن والعراق.ومن جانبها، أكدت مكرم أن بلادها استجابت لمناشدات العمالة المصرية في الأردن بهدف التيسير عليهم في هذا الشأن، وذلك بناء على توجيهات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.وأعربت الوزيرة المصرية عن شكرها للتعاون والتنسيق مع الجانب الأردني من أجل العمل على إيجاد تيسيرات أمام العمالة المصرية، بما يتيح لهم السفر والعبور من وإلى المملكة الأردنية، بحسب ما يتم الاتفاق عليه مع الجانب الأردني.وبدوره، ذكر وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن اتفاقية إنشاء شركة الجسر العربي الموقّعة بين مصر والأردن قد نصت على أن يكون السفر بحرا بين البلدين، سواء من مصر إلى الأردن أو العكس، من خلال طريق شركة الجسر العربي.وأشار إلى اعتبار ميناء نويبع المصري نقطة موحدة فحسب لنقل العمالة المصرية المتوجهة إلى الأردن، وذلك بداية من مطلع الشهر الجاري.
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الأردن, مصر

الحكومة المصرية تزف بشرى سارة للعمالة في الأردن

12:06 GMT 10.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYعمال يرتدون أقنعة واقية يقفون على مبنى قيد الإنشاء في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة
عمال يرتدون أقنعة واقية يقفون على مبنى قيد الإنشاء في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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زفَّت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، بشرى سارة للعمالة المصرية في الأردن.
وأفادت صحيفة الدستور، اليوم الجمعة، بأن نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحثت مع كامل الوزير، وزير النقل، تقديم تسهيلات وتيسيرات خاصة لسفر العمالة المصرية في الأردن، بالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية.
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وأكدت الصحيفة أنه ورد إلى وزارة الهجرة المصرية مناشدات كثيرة، على خلفية تفعيل قرار الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، والقاضي بحصر نقل العمالة المصرية بكافة أنواعها بخط نويبع - العقبة، وهي الشركة المسؤولة عن تسيير رحلات بين مصر والأردن والعراق.
ومن جانبها، أكدت مكرم أن بلادها استجابت لمناشدات العمالة المصرية في الأردن بهدف التيسير عليهم في هذا الشأن، وذلك بناء على توجيهات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.
وأعربت الوزيرة المصرية عن شكرها للتعاون والتنسيق مع الجانب الأردني من أجل العمل على إيجاد تيسيرات أمام العمالة المصرية، بما يتيح لهم السفر والعبور من وإلى المملكة الأردنية، بحسب ما يتم الاتفاق عليه مع الجانب الأردني.
وبدوره، ذكر وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن اتفاقية إنشاء شركة الجسر العربي الموقّعة بين مصر والأردن قد نصت على أن يكون السفر بحرا بين البلدين، سواء من مصر إلى الأردن أو العكس، من خلال طريق شركة الجسر العربي.
وأشار إلى اعتبار ميناء نويبع المصري نقطة موحدة فحسب لنقل العمالة المصرية المتوجهة إلى الأردن، وذلك بداية من مطلع الشهر الجاري.
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