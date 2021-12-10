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الصدفة تقود لـ"اكتشاف ضخم" في مصر أثناء ضبط عصابة تنقيب عن الآثار
الصدفة تقود لـ"اكتشاف ضخم" في مصر أثناء ضبط عصابة تنقيب عن الآثار
اكتشفت السلطات المصرية عن طريق الصدفة مقبرة فرعونية ضخمة في حي عين شمس شرقي القاهرة، بعد عملية أمنية ناجحة في القبض على عصابة للتنقيب عن الآثار. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T09:04+0000
2021-12-10T09:04+0000
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وذكرت بوابة "الأهرام"، اليوم الجمعة، أن أجهزة الأمن تلقت معلومات عن قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل في عين شمس.وأضافت أنه تم القبض على العصابة في عملية أمنية ناجحة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.وأوضحت أن العصابة تتكون من 8 أشخاص، اتفقوا على التنقيب عن الآثار في هذا المكان بعد علمهم بوجود آثار أسفله. وأشار إلى أنهم كانوا يعتزمون تهريب ما يستخرجونه من آثار إلى الخارج.وعن تفاصيل الواقعة، قالت الشرطة المصرية إن العصابة قامت بشراء بدروم بمساحة 240 متر أسفل أحد العقارات لتسهيل أعمال الحفر.يذكر أن منطقة عين شمس معروفة بكثرة آثارها، حيث كانت مركزا للحكم في مصر القديمة.
https://arabic.sputniknews.com/20201225/تقرير-أزمة-كورونا-تضاعف-عمليات-التنقيب-غير-الشرعي-عن-الآثار-في-صعيد-مصر-1047623285.html
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أخبار مصر الآن

الصدفة تقود لـ"اكتشاف ضخم" في مصر أثناء ضبط عصابة تنقيب عن الآثار

09:04 GMT 10.12.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyالعثور على عدد من المومياء في تابوت أسود في الإسكندرية، شمال مصر 19 يوليو/ تموز 2018
العثور على عدد من المومياء في تابوت أسود في الإسكندرية، شمال مصر 19 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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اكتشفت السلطات المصرية عن طريق الصدفة مقبرة فرعونية ضخمة في حي عين شمس شرقي القاهرة، بعد عملية أمنية ناجحة في القبض على عصابة للتنقيب عن الآثار.
وذكرت بوابة "الأهرام"، اليوم الجمعة، أن أجهزة الأمن تلقت معلومات عن قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل في عين شمس.
وأضافت أنه تم القبض على العصابة في عملية أمنية ناجحة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.
رئيس الآثار المصرية زاهي حواس (وسط الصورة تقريبا) يشرف على إزالة الملك توت عنخ آمون من التابوت الحجري في قبره تحت الأرض بوادي الملوك الشهير في الأقصر، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007. تم الكشف عن الوجه الحقيقي للفرعون توت عنخ آمون، ملك مصر القديمة، للمرة الأولى منذ وفاته في ظروف غامضة منذ أكثر من 3000 سنة. وانتقلت مومياء الفرعون من تابوتها المزخرف، حيث أثار اكتسافه عام 1922 حدثا حصريا دوليا حول مكان الاحتفاظ به، حيث كما يقول الخبراء أنه سيتم الحفاظ عليها بشكل أفضل. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2020
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وأوضحت أن العصابة تتكون من 8 أشخاص، اتفقوا على التنقيب عن الآثار في هذا المكان بعد علمهم بوجود آثار أسفله.
وأشار إلى أنهم كانوا يعتزمون تهريب ما يستخرجونه من آثار إلى الخارج.
وعن تفاصيل الواقعة، قالت الشرطة المصرية إن العصابة قامت بشراء بدروم بمساحة 240 متر أسفل أحد العقارات لتسهيل أعمال الحفر.

وبمعاينة المكان، تم العثور على باب خشبي منزلق مشيد حديثاً لإخفاء معالم فتحة الحفر، برفعه وُجد غطاء أسمنتي مُعد خصيصاً لغلق الفتحة، وبتحريكه ظهرت حفرة بعمق حوالي 3 أمتار ومجهزة بسلم حديدي للنزول إلى الأسفل، تبين وجود مقبرة أثرية وبداخلها تابوت جرانيتي ضخم يصل طوله إلى 3 أمتار وعليه نقوش فرعونية.

يذكر أن منطقة عين شمس معروفة بكثرة آثارها، حيث كانت مركزا للحكم في مصر القديمة.
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