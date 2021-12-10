https://arabic.sputniknews.com/20211210/الصدفة-تقود-لـاكتشاف-ضخم-في-مصر-أثناء-ضبط-عصابة-تنقيب-عن-الآثار-1053769804.html

الصدفة تقود لـ"اكتشاف ضخم" في مصر أثناء ضبط عصابة تنقيب عن الآثار

الصدفة تقود لـ"اكتشاف ضخم" في مصر أثناء ضبط عصابة تنقيب عن الآثار

اكتشفت السلطات المصرية عن طريق الصدفة مقبرة فرعونية ضخمة في حي عين شمس شرقي القاهرة، بعد عملية أمنية ناجحة في القبض على عصابة للتنقيب عن الآثار. 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T09:04+0000

2021-12-10T09:04+0000

2021-12-10T09:04+0000

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وذكرت بوابة "الأهرام"، اليوم الجمعة، أن أجهزة الأمن تلقت معلومات عن قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل في عين شمس.وأضافت أنه تم القبض على العصابة في عملية أمنية ناجحة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.وأوضحت أن العصابة تتكون من 8 أشخاص، اتفقوا على التنقيب عن الآثار في هذا المكان بعد علمهم بوجود آثار أسفله. وأشار إلى أنهم كانوا يعتزمون تهريب ما يستخرجونه من آثار إلى الخارج.وعن تفاصيل الواقعة، قالت الشرطة المصرية إن العصابة قامت بشراء بدروم بمساحة 240 متر أسفل أحد العقارات لتسهيل أعمال الحفر.يذكر أن منطقة عين شمس معروفة بكثرة آثارها، حيث كانت مركزا للحكم في مصر القديمة.

https://arabic.sputniknews.com/20201225/تقرير-أزمة-كورونا-تضاعف-عمليات-التنقيب-غير-الشرعي-عن-الآثار-في-صعيد-مصر-1047623285.html

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