الكاظمي: لن نتساهل مع من يحاول اختطاف كرامة مواطنينا

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "نهنئ أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية البطلة بالذكرى الرابعة لإعلان النصر على عصابات داعش الإرهابية".في سياق متصل، أعلنت السلطات العراقية، أمس الخميس، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد.وصرح مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، عبر "تويتر"، بأن المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد انتهت، لافتًا إلى أن العلاقة ستستمر مع التحالف الدولي في مجالي التدريب والاستشارة.يذكر أن العراق كان قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم.
أدلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بكلمة بمناسبة الذكرى الرابعة لإعلان انتصار القوات العراقية على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).
وقال الكاظمي في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "نهنئ أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية البطلة بالذكرى الرابعة لإعلان النصر على عصابات داعش الإرهابية".
وتابع: "سلاماً للدماء الزكية التي حررت الأرض ووحّدت العراقيين وأنجزت النصر، لن نتساهل مع من يحاول زعزعة أمن مواطنينا واختطاف كرامتهم وسنواصل زخم الانتصار على هذا التنظيم الظلامي واقتلاع جذوره".
في سياق متصل، أعلنت السلطات العراقية، أمس الخميس، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد.
نهنئ أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية البطلة بالذكرى الرابعة لإعلان النصر على عصابات داعش الإرهابية، سلاماً للدماء الزكية التي حررت الأرض ووحدت العراقيين وانجزت النصر ، لن نتساهل مع من يحاول زعزعة أمن مواطنينا واختطاف كرامتهم وسنواصل زخم الانتصار على هذا التنظيم الظلامي واقتلاع جذوره.
وصرح مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، عبر "تويتر"، بأن المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد انتهت، لافتًا إلى أن العلاقة ستستمر مع التحالف الدولي في مجالي التدريب والاستشارة.
يذكر أن العراق كان قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.