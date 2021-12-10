https://arabic.sputniknews.com/20211210/بايدن-يعد-بنشر-قوات-إضافية-للناتو-على-حدود-روسيا-1053776423.html

بايدن يعد بنشر قوات إضافية للناتو على حدود روسيا إذا لزم الأمر

بايدن يعد بنشر قوات إضافية للناتو على حدود روسيا إذا لزم الأمر

قال رئيس إستونيا ألار كاريس، اليوم الجمعة، إن نظيره الأمريكي جو بايدن، وعد بأنه إذا لزم الأمر، سيتم نشر قوات إضافية من الحلف (الناتو) في بلدان الجناح الشرقي،... 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T11:13+0000

2021-12-10T11:13+0000

2021-12-10T11:17+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الناتو

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أخبار العالم الآن

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وأضاف الرئيس الإستوني في تصريحات تلفزيونية أنه، خلال محادثة هاتفية مع رؤساء 9 دول من الجناح الشرقي لحلف الناتو، نوه بايدن إلى أن كل خطوة روسية سيقابلها رد.وأوضح أن بايدن أشار إلى استخدام وسائل اقتصادية ومالية، وإذا لزم الأمر عسكرية للرد على روسيا. ولفت الرئيس الإستوني إلى أنه إذا تطلب الأمر سيتم نشر قوات إضافية للناتو في هذه الدول، ولكن هذا سيتم اليوم أو غداً أو بعد شهر، طبعاً لم يتم ذكر ذلك في المحادثة الهاتفية.وأفاد بأنه خلال المحادثة مع بايدن، تم تكرار ذكر المادة الخامسة من ميثاق الناتو عدة مرات.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية؛ الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.وتؤكد روسيا على أن "النشاط العدواني" للناتو بالقرب من حدودها يمثل "تهديدا" للأمن الإقليمي.إلى ذلك، حذرت بريطانيا من خطر اندلاع حرب عرضية بين روسيا والغرب، مشيرة إلى أن احتمال حدوث ذلك حاليًا هو الأعلى منذ عقود.

https://arabic.sputniknews.com/20211017/هل-تملك-روسيا-خطة-لإبادة-الناتو-خلال-أيام؟-تفاصيل-قصف-المدن-الأوروبية-الكبرى-بـ-189-قنبلة-نووية-1050455997.html

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, الرئيس الأمريكي جو بايدن, أخبار العالم الآن