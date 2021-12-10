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https://arabic.sputniknews.com/20211210/روساتوم-تبدأ-بناء-أساسات-منشآت-الضخ-لمحطة-الطاقة-النووية-في-تركيا-1053774697.html
"روساتوم" تبدأ بناء أساسات منشآت الضخ لمحطة الطاقة النووية في تركيا
"روساتوم" تبدأ بناء أساسات منشآت الضخ لمحطة الطاقة النووية في تركيا
أعلنت شركة "روساتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي، اليوم الجمعة، بدء صب أساسات محطات الضخ التابعة لمحطة الطاقة النووية في تركيا. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T10:45+0000
2021-12-10T10:45+0000
2021-12-10T10:45+0000
روسيا
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وكتب الحساب الرسمي للشركة على تويتر تغريدة جاء فيها: "بدئ بناء ألواح الأساس لمحطة الضخ الخاصة بوحدة الطاقة الأولى في"Akkuyu NPP" في تركيا، ويجري العمل على تقوية وتركيب القوالب".وكان مصنع "أتوماش" التابع لشركة "روساتوم" بدأ قبل أسابيع في شحن مولدات البخار لوحدة الطاقة رقم 2 في محطة الطاقة النووية "أكويو"، التي هي قيد الإنشاء في تركيا.وتعد "أكويو" الواقعة في مقاطعة مرسين أول محطة للطاقة النووية في تركيا، ويتضمن المشروع 4 وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل الثالث.تبلغ تكلفة البناء نحو 20 مليار دولار. يلبي المشروع جميع متطلبات السلامة الدولية الحديثة في صناعة الطاقة النووية.وأعلن أردوغان، يوم الأربعاء، أن أول مفاعل من محطة "أكويو" للطاقة النووية قد يتم افتتاحه، العام المقبل، مشيراً إلى أن "العمل جار بنشاط" في بناء محطة الطاقة النووية.
https://arabic.sputniknews.com/20211001/بوتين-وأردوغان-ناقشا-بناء-محطات-طاقة-نووية-جديدة-في-تركيا-1050311174.html
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روسيا
"روساتوم" تبدأ بناء أساسات منشآت الضخ لمحطة الطاقة النووية في تركيا
أعلنت شركة "روساتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي، اليوم الجمعة، بدء صب أساسات محطات الضخ التابعة لمحطة الطاقة النووية في تركيا.
وكتب الحساب الرسمي للشركة على تويتر تغريدة جاء فيها: "بدئ بناء ألواح الأساس لمحطة الضخ الخاصة بوحدة الطاقة الأولى في"Akkuyu NPP" في تركيا، ويجري العمل على تقوية وتركيب القوالب".
وكان مصنع "أتوماش" التابع لشركة "روساتوم" بدأ قبل أسابيع في شحن مولدات البخار لوحدة الطاقة رقم 2 في محطة الطاقة النووية "أكويو"، التي هي قيد الإنشاء في تركيا.
وتعد "أكويو" الواقعة في مقاطعة مرسين أول محطة للطاقة النووية في تركيا، ويتضمن المشروع 4 وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل الثالث.
تبلغ تكلفة البناء نحو 20 مليار دولار. يلبي المشروع جميع متطلبات السلامة الدولية الحديثة في صناعة الطاقة النووية.
وأعلن أردوغان، يوم الأربعاء، أن أول مفاعل من محطة "أكويو" للطاقة النووية قد يتم افتتاحه، العام المقبل، مشيراً إلى أن "العمل جار بنشاط" في بناء محطة الطاقة النووية.