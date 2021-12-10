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عاصي الحلاني يكشف تفاصيل اختطافه خلال الحرب الأهلية في لبنان
عاصي الحلاني يكشف تفاصيل اختطافه خلال الحرب الأهلية في لبنان
كشف المطرب اللبناني، عاصي الحلاني، تفاصيل اختطافه خلال الحرب الأهلية في لبنان. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T12:34+0000
2021-12-10T12:34+0000
أخبار لبنان
عاصي الحلاني
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وقال الحلاني في حوار تلفزيوني عبر فضائية "دي إم سي" المصرية، إن التجربة كانت قاسية للغاية، وأن عمره وقتها لم يتجاوز الـ16 عاما.وأضاف: "كنت وقتها موجودًا في الجبل مع أحد أصدقائي، وأثناء عودتنا إلى بيروت في فجر اليوم التالي، استوقفنا أحد الأشخاص على الطريق عند حاجز أمني، وسألنا عن بطاقات الهوية".وتابع الحلاني: "تم احتجازي لمدة 24 ساعة دون أن يعرف أهلي عما يحدث لي، حيث ظنوا أنني لم أغادر الجبل"، لافتًا إلى أنه تعرض للضرب والتعذيب من أحد المسلحين، الذي كان يسأله عن انتمائه الحزبي.وأوضح أنه تم تكبيله بأصفاد حديدية ضيقة، الأمر الذي دفعه للبكاء من شدة الألم، وبعد يوم اقتيد إلى مكتب المسؤول عن الجماعة التي اختطفته، وحاول أن يشكو له سوء المعاملة، لكنه هدده بإعادته إلى محبسه مرة أخرى.وقال الحلاني إن "تلك الفترة كانت الأسوأ في تاريخ لبنان"، وأنه يعتبر الطائفية جرثومة تفسد أي مجتمع، ويشعره بالقلق حين يستمع إلى الشباب في الوقت الراهن يتحدثون عن الأحزاب والانتماءات الطائفية.
https://arabic.sputniknews.com/20210102/كان-أمام-زوجته-عاصي-الحلاني-يكشف-أغرب-موقف-له-مع-معجبة-1047688647.html
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أخبار لبنان, عاصي الحلاني

عاصي الحلاني يكشف تفاصيل اختطافه خلال الحرب الأهلية في لبنان

12:34 GMT 10.12.2021
© AFP 2021 / Eddy Padoالمغني اللبناني عاصي الحلاني، 2001
المغني اللبناني عاصي الحلاني، 2001 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / Eddy Pado
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كشف المطرب اللبناني، عاصي الحلاني، تفاصيل اختطافه خلال الحرب الأهلية في لبنان.
وقال الحلاني في حوار تلفزيوني عبر فضائية "دي إم سي" المصرية، إن التجربة كانت قاسية للغاية، وأن عمره وقتها لم يتجاوز الـ16 عاما.
المغني اللبناني عاصي الحلاني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2021
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وأضاف: "كنت وقتها موجودًا في الجبل مع أحد أصدقائي، وأثناء عودتنا إلى بيروت في فجر اليوم التالي، استوقفنا أحد الأشخاص على الطريق عند حاجز أمني، وسألنا عن بطاقات الهوية".
وتابع الحلاني: "تم احتجازي لمدة 24 ساعة دون أن يعرف أهلي عما يحدث لي، حيث ظنوا أنني لم أغادر الجبل"، لافتًا إلى أنه تعرض للضرب والتعذيب من أحد المسلحين، الذي كان يسأله عن انتمائه الحزبي.
وأوضح أنه تم تكبيله بأصفاد حديدية ضيقة، الأمر الذي دفعه للبكاء من شدة الألم، وبعد يوم اقتيد إلى مكتب المسؤول عن الجماعة التي اختطفته، وحاول أن يشكو له سوء المعاملة، لكنه هدده بإعادته إلى محبسه مرة أخرى.
وقال الحلاني إن "تلك الفترة كانت الأسوأ في تاريخ لبنان"، وأنه يعتبر الطائفية جرثومة تفسد أي مجتمع، ويشعره بالقلق حين يستمع إلى الشباب في الوقت الراهن يتحدثون عن الأحزاب والانتماءات الطائفية.
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