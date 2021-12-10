تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211210/قرار-يقضي-بتوسعة-عمالة-اللاجئين-الفلسطينيين-في-لبنان-وقوى-محلية-تصفه-بـالتوطين-المقنع-1053786748.html
قرار يقضي بتوسعة عمالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.. وقوى محلية تصفه بـ"التوطين المقنع"
قرار يقضي بتوسعة عمالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.. وقوى محلية تصفه بـ"التوطين المقنع"
أصدر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم ، أمس الخميس، قرارا يقضي بتوسعة عمالة اللاجئين الفلسطينيين المولودين في لبنان، ما أثار جدلا سياسيا واسعا في أوساط بعض القوى... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T15:11+0000
2021-12-10T15:17+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/56/1013895658_0:395:3564:2400_1920x0_80_0_0_144671b3317e86c11d492fd1b58289c3.jpg
وجاء في مضمون القرار السماح للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، والمسجلين بشكل رسمي، بالعمل في كل المهن الأخرى المخصصة للبنانيين.وأوضح بيان صادر عن وزارة العمل اللبنانية أن القرار كان قد تم اتخاذه بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين.وأحدث القرار الذي أصدره وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية أمس الخميس 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021، العديد من ردود الأفعال، حيث رحب اللاجؤون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة بهذه الخطوة، داعين إلى ضرورة استكمال الخطوة بإجراءات تشريعية تسهل من طبيعة تتفيذ القرار.ويقول الصيدلي محمود الشولي لـ"سبوتنيك"، إنها "بادرة جيدة بالنسبة للوزير وللشعب الفلسطيني، يجب أن تكتمل بالنسبة للمهن الأخرى كصيدلة وطب... لأن الفلسطيني المولود في هذا البلد يعتبر نفسه ابن هذه القضية العربية، وأن يطبق القانون عليه كما يطبق على اللبناني إن كان طب، هندسة، صيدلة، تمريض و كل المهن إلى حين رجوعنا الى أرض الوطن".من جهة ثانية، قالت الفصائل الفلسطينية في لبنان في بيان لها: "إننا نقدر هذه الخطوة الهامة، ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي الوقت المناسب، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها أهلنا في لبنان".​​​​​وكان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قد أعرب عن اعتراضه الشديد على قرار وزير العمل، مشدداً على أن هذا القرار يخالف قانون العمل​ والدستور في لبنان "وهو توطين مقنّع ومرفوض"، داعياً إلى "كسره أمام ​مجلس شورى الدولة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/56/1013895658_142:0:3342:2400_1920x0_80_0_0_dc7d42aefc19ee2ada2203631bf38a23.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان

قرار يقضي بتوسعة عمالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.. وقوى محلية تصفه بـ"التوطين المقنع"

15:11 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 15:17 GMT 10.12.2021)
© AP Photo / Hussein Mallaعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أصدر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم ، أمس الخميس، قرارا يقضي بتوسعة عمالة اللاجئين الفلسطينيين المولودين في لبنان، ما أثار جدلا سياسيا واسعا في أوساط بعض القوى المحلية.
وجاء في مضمون القرار السماح للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، والمسجلين بشكل رسمي، بالعمل في كل المهن الأخرى المخصصة للبنانيين.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العمل اللبنانية أن القرار كان قد تم اتخاذه بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين.
وأحدث القرار الذي أصدره وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية أمس الخميس 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021، العديد من ردود الأفعال، حيث رحب اللاجؤون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة بهذه الخطوة، داعين إلى ضرورة استكمال الخطوة بإجراءات تشريعية تسهل من طبيعة تتفيذ القرار.
ويقول الصيدلي محمود الشولي لـ"سبوتنيك"، إنها "بادرة جيدة بالنسبة للوزير وللشعب الفلسطيني، يجب أن تكتمل بالنسبة للمهن الأخرى كصيدلة وطب... لأن الفلسطيني المولود في هذا البلد يعتبر نفسه ابن هذه القضية العربية، وأن يطبق القانون عليه كما يطبق على اللبناني إن كان طب، هندسة، صيدلة، تمريض و كل المهن إلى حين رجوعنا الى أرض الوطن".
من جهة ثانية، قالت الفصائل الفلسطينية في لبنان في بيان لها: "إننا نقدر هذه الخطوة الهامة، ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي الوقت المناسب، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها أهلنا في لبنان".​​​​​
وكان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قد أعرب عن اعتراضه الشديد على قرار وزير العمل، مشدداً على أن هذا القرار يخالف قانون العمل​ والدستور في لبنان "وهو توطين مقنّع ومرفوض"، داعياً إلى "كسره أمام ​مجلس شورى الدولة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:31 GMTإطلاق صافرات الإنذار في قاعدة "فيكتوري" بالعاصمة العراقية
16:28 GMTفلسطين تدين "عملية إعدام وحشي" نفذتها القوات الإسرائيلية
16:22 GMTمشروع بقيمة 150 مليون دولار لاستعادة الكهرباء في الصومال
16:16 GMTعاصفة ثلجية تجبر أكثر من 100 شخص على قضاء ليلة كاملة في السينما... فيديو
16:12 GMTالمجلس الأوروبي يدعو الحكومة الإثيوبية للانخراط في محادثات وقف إطلاق النار
16:04 GMTعلماء يابانيون يطورون أقنعة "متوهجة" تكشف عن المصابين بكورونا... ما علاقة النعام؟
16:02 GMTطائرة كهربائية بجناحين وقدمين... نبوءة "النسر الذهبي" قاب قوسين من الحقيقة... صور وفيديو
15:58 GMTنواف الصباح يقلد ابن سلمان قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت
15:40 GMTجامعة الدول العربية تدعو إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
15:25 GMTمقاتلة "سو-30" روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية
15:24 GMTعلماء: عاصفة "أقوى من أي شيء شاهدناه" تهدد البشرية... لكن شمسنا "بريئة"... صور وفيديو
15:22 GMTالسعودية والبحرين تؤكدان أهمية التعامل بشكل فعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران
15:14 GMTكيف رد نتنياهو على ترامب بعد شتمه له؟
15:11 GMTقرار يقضي بتوسعة عمالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.. وقوى محلية تصفه بـ"التوطين المقنع"
15:06 GMTالعراق... العمليات المشتركة تعلن مغادرة معظم القوات القتالية للتحالف الدولي
15:01 GMTمنظمة الصحة العالمية تعدل توصياتها بشأن لقاح "جونسون آند جونسون"
14:56 GMTمتجر "غوغل بلاي" يعلن عن خطوة مهمة خاصة بمستخدمي "ويندوز" في 2022‏
14:55 GMTنجلاء بودن: الرئيس قيس سعيد تحرك بعد تعرض البلاد للتهديد وقراراته تؤسس ديمقراطية حقيقية
14:37 GMTتضخم الأسعار في أمريكا يصل أعلى مستوياته منذ نحو 40 عاما
14:35 GMTانطلاق رحلة لنقل المهاجرين العراقيين من مطار مينسك إلى أربيل