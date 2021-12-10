كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين يؤكد أن سلوك بلاده المسؤول أبقى الاتفاق النووي حيا

طهران - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن باقري كني قوله:"سلوك إيران المسؤول أبقى الاتفاق النووي حياً".وأضاف :"خلق جو زائف خارج غرفة المفاوضات لا يمكن أن يقوض جدية المفاوضين في التوصل إلى اتفاق يحمي حقوق ومصالح الشعب الإيراني".وأكد كبير المفاوضين النووين الإيرانيين أن بلاده جادة في المفاوضات القائمة في فيينا، قائلا:"جادون في المفاوضات ودخلناها بحسن نية وسنستمر كذلك.هذا واحتضنت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق في 2018، وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية. وتم الإعلان، الأسبوع الماضي، عن توقف فني في جولة المفاوضات.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق في 2018، وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية. وتم الإعلان، الأسبوع الماضي، عن توقف فني في جولة المفاوضات.