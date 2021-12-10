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https://arabic.sputniknews.com/20211210/كبير-المفاوضين-النوويين-الإيرانيين-يؤكد-أن-سلوك-بلاده-المسؤول-أبقى-الاتفاق-النووي-حيا-1053796052.html
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين يؤكد أن سلوك بلاده المسؤول أبقى الاتفاق النووي حيا
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين يؤكد أن سلوك بلاده المسؤول أبقى الاتفاق النووي حيا
أكد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، اليوم السبت، أن سلوك بلاده المسؤول أبقى الاتفاق النووي حياً. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T22:46+0000
2021-12-10T22:46+0000
الاتفاق النووي
إيران
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طهران - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن باقري كني قوله:"سلوك إيران المسؤول أبقى الاتفاق النووي حياً".وأضاف :"خلق جو زائف خارج غرفة المفاوضات لا يمكن أن يقوض جدية المفاوضين في التوصل إلى اتفاق يحمي حقوق ومصالح الشعب الإيراني".وأكد كبير المفاوضين النووين الإيرانيين أن بلاده جادة في المفاوضات القائمة في فيينا، قائلا:"جادون في المفاوضات ودخلناها بحسن نية وسنستمر كذلك.هذا واحتضنت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق في 2018، وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية. وتم الإعلان، الأسبوع الماضي، عن توقف فني في جولة المفاوضات.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/واشنطن-تؤكد-سنعود-لمفاوضات-الاتفاق-النووي-الإيراني-نهاية-الأسبوع-1053720838.html
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الاتفاق النووي, إيران

كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين يؤكد أن سلوك بلاده المسؤول أبقى الاتفاق النووي حيا

22:46 GMT 10.12.2021
© REUTERS / LEONHARD FOEGERمحادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 27 أبريل 2021
محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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أكد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، اليوم السبت، أن سلوك بلاده المسؤول أبقى الاتفاق النووي حياً.
طهران - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن باقري كني قوله:"سلوك إيران المسؤول أبقى الاتفاق النووي حياً".
وأضاف :"خلق جو زائف خارج غرفة المفاوضات لا يمكن أن يقوض جدية المفاوضين في التوصل إلى اتفاق يحمي حقوق ومصالح الشعب الإيراني".
وأكد كبير المفاوضين النووين الإيرانيين أن بلاده جادة في المفاوضات القائمة في فيينا، قائلا:"جادون في المفاوضات ودخلناها بحسن نية وسنستمر كذلك.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
واشنطن تؤكد: سنعود لمفاوضات الاتفاق النووي الإيراني نهاية الأسبوع
8 ديسمبر, 21:38 GMT
هذا واحتضنت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق في 2018، وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية. وتم الإعلان، الأسبوع الماضي، عن توقف فني في جولة المفاوضات.
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