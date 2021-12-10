ماذا قال الرئيس التونسي عن حريق مقر حركة النهضة... فيديو

وحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية، مرفقا مع مقطع فيديو للرئيس التونسي، فقد أعرب عن "تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين في حادث الحريق الذي جدّ اليوم".وطالب الرئيس التونسي بأن تأخذ العدالة مجراها، داعيا إلى "الوحدة بين التونسيين ووضع حد للقضايا التي تبرز بين الحين والآخر حتى يمر المواطن من حالة اليأس إلى حالة الأمل".تصريحات الرئيس التونسي جاءت، خلال اجتماع له مساء الخميس، مع مجلس الأمن القومي التونسي في قصر الرئاسة في قرطاج.وقال: "تونس لن تتقدم إلا في ظل قبول الآخر والتنافس النزيه"، مؤكدا أن "الحسابات السياسية الضيقة لا تدوم ولن يبقى إلا من يقوم بعمل ويطبق برنامجا يخرج تونس من وضعها الحالي".ولفت إلى أن "الاختلاف في التصورات والآراء لا يعني انعدام التعايش، وعلى أن الدولة تتسع للجميع والقانون فوق الجميع"، حسب تعبيره.وأكد سعيد أن "الدولة التونسية واحدة وقائمة بمؤسساتها وستظل آمنة وقوية وتعمل وفق القانون، وحث التونسيات والتونسيين على عدم الانسياق وراء الإشاعات من أي طرف كان".