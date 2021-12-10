واشنطن تفرض عقوبات على أشخاص ومنظمات قانونية ومؤسسات تعليمية بينها روسية

وقالت الوزارة إن معهد "يوستو" أدرج على القائمة الجديدة للعقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث طالت العقوبات أيضا عميد المعهد السياسي من جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية، دميتري سوين.كما استهدفت العقوبات الأمريكية 10 كيانات ومنظمات قانونية، بما في ذلك مكتب المدعي العام لكوريا الشمالية والمؤسسات العسكرية في ميانمار وبنغلاديش والشركات الصينية والكورية الشمالية، إضافة إلى استوديو الرسوم المتحركة في شنغهاي.وفُرضت العقوبات على 15 فردًا من بنغلاديش وميانمار والصين وكوريا الشمالية، والسياسي من جمهورية ترانسنيستريا، دميتري سوين، من حزب "بروريف".وكان مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، قد صرح في وقت سابق من يوم الجمعة، بأن موسكو تدرس اتخاذ إجراءات مضادة للعقوبات الأمريكية المحتملة.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على "المعهد الأوروبي يوستو" ومقره موسكو، بحجة علاقاته مع كوريا الشمالية.
وقالت الوزارة إن معهد "يوستو" أدرج على القائمة الجديدة للعقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث طالت العقوبات أيضا عميد المعهد السياسي من جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية، دميتري سوين.
كما استهدفت العقوبات الأمريكية 10 كيانات ومنظمات قانونية، بما في ذلك مكتب المدعي العام لكوريا الشمالية والمؤسسات العسكرية في ميانمار وبنغلاديش والشركات الصينية والكورية الشمالية، إضافة إلى استوديو الرسوم المتحركة في شنغهاي.
وفُرضت العقوبات على 15 فردًا من بنغلاديش وميانمار والصين وكوريا الشمالية، والسياسي من جمهورية ترانسنيستريا، دميتري سوين، من حزب "بروريف".
وكان مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، قد صرح في وقت سابق من يوم الجمعة، بأن موسكو تدرس اتخاذ إجراءات مضادة للعقوبات الأمريكية المحتملة.