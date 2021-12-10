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https://arabic.sputniknews.com/20211210/100-مليار-ليبيا-تتعقب-أموال-القذافي-فيما-قد-يصبح-أكبر-استرداد-دولي-للأصول-في-التاريخ-1053778924.html
100 مليار... ليبيا تتعقب أموال القذافي في ما قد يصبح أكبر استرداد للأصول في التاريخ
100 مليار... ليبيا تتعقب أموال القذافي في ما قد يصبح أكبر استرداد للأصول في التاريخ
قالت الحكومة الليبية في طلب استدعاء أمام القضاء الأمريكي، إن بنوكا عدة قد تكون لديها معلومات عن مليارات الدولارات التي "نهبها" الزعيم الراحل معمر القذافي، وفق... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T12:08+0000
2021-12-10T12:42+0000
العالم العربي
معمر القذافي
أخبار ليبيا اليوم
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وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ الأمريكية، أوضح مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، في طلب استدعاء بمحكمة "مانهاتن" الفيدرالية الأمريكية، أن:وأوضح المكتب أن عشرات المليارات من الدولارات على الأقل من الأصول المملوكة للشعب والتي قد "سرقها" القذافي وعملاؤه، لا تزال مفقودة إلى الآن.وقال محامو المكتب الذي تأسس في 2017، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستعادة الأصول المسروقة من الدولة الليبية، في بيان لهم أمس الخميس، إن هذا الجهد قد يصبح أكبر استرداد دولي للأصول في التاريخ.وكان تحقيق فرنسي تحدث عن شخصية تونسية غامضة تتحرى عن ثروة العقيد معمر القذافي الضخمة المزعومة، المقدرة بنحو 400 مليار دولار، والتي اختفت في ظروف غريبة عقب سقوطه. وهذه الشخصية بحسب التحقيق التي تستخدم اسم "اسكندر" ولها شبكة علاقاتها الواسعة للحصول على الكنز المخفي. مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أوضحت في فيلم وثائقي أن الشخص التونسي رجل أعمال عمره 54 عاماً، ويمتلك أراضي عائلية شاسعة في معقل عائلته الأصلي، في مدينة تالة على الحدود الجزائرية.
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العالم العربي, معمر القذافي, أخبار ليبيا اليوم

100 مليار... ليبيا تتعقب أموال القذافي في ما قد يصبح أكبر استرداد للأصول في التاريخ

12:08 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 12:42 GMT 10.12.2021)
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الذهاب إلى بنك الصورمعمر القذافي
معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
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قالت الحكومة الليبية في طلب استدعاء أمام القضاء الأمريكي، إن بنوكا عدة قد تكون لديها معلومات عن مليارات الدولارات التي "نهبها" الزعيم الراحل معمر القذافي، وفق قولها.
وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ الأمريكية، أوضح مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، في طلب استدعاء بمحكمة "مانهاتن" الفيدرالية الأمريكية، أن:

الأموال التي سرقها القذافي وعائلته وشركاؤه والتي تقدر بـ100 مليار دولار، قد تم تحويلها من خلال 6 بنوك كبرى هي: "أوف أمريكا كورب" و"يو بي إس غروب إيه جي" و"إتش إس بي سي هولدنغز بي إل سي" و"كريدي سويس غروب إيه جي"، و"بنك نيويورك ميلون غورب" و"دوتش بنك إي جي"، و"جيه بي مورغان تشيس وشركاؤه" و"سيتي غروب".

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وأوضح المكتب أن عشرات المليارات من الدولارات على الأقل من الأصول المملوكة للشعب والتي قد "سرقها" القذافي وعملاؤه، لا تزال مفقودة إلى الآن.
وقال محامو المكتب الذي تأسس في 2017، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستعادة الأصول المسروقة من الدولة الليبية، في بيان لهم أمس الخميس، إن هذا الجهد قد يصبح أكبر استرداد دولي للأصول في التاريخ.
وكان تحقيق فرنسي تحدث عن شخصية تونسية غامضة تتحرى عن ثروة العقيد معمر القذافي الضخمة المزعومة، المقدرة بنحو 400 مليار دولار، والتي اختفت في ظروف غريبة عقب سقوطه.
وهذه الشخصية بحسب التحقيق التي تستخدم اسم "اسكندر" ولها شبكة علاقاتها الواسعة للحصول على الكنز المخفي.
مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أوضحت في فيلم وثائقي أن الشخص التونسي رجل أعمال عمره 54 عاماً، ويمتلك أراضي عائلية شاسعة في معقل عائلته الأصلي، في مدينة تالة على الحدود الجزائرية.
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