https://arabic.sputniknews.com/20211210/100-مليار-ليبيا-تتعقب-أموال-القذافي-فيما-قد-يصبح-أكبر-استرداد-دولي-للأصول-في-التاريخ-1053778924.html

100 مليار... ليبيا تتعقب أموال القذافي في ما قد يصبح أكبر استرداد للأصول في التاريخ

100 مليار... ليبيا تتعقب أموال القذافي في ما قد يصبح أكبر استرداد للأصول في التاريخ

قالت الحكومة الليبية في طلب استدعاء أمام القضاء الأمريكي، إن بنوكا عدة قد تكون لديها معلومات عن مليارات الدولارات التي "نهبها" الزعيم الراحل معمر القذافي، وفق... 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T12:08+0000

2021-12-10T12:08+0000

2021-12-10T12:42+0000

العالم العربي

معمر القذافي

أخبار ليبيا اليوم

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وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ الأمريكية، أوضح مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، في طلب استدعاء بمحكمة "مانهاتن" الفيدرالية الأمريكية، أن:وأوضح المكتب أن عشرات المليارات من الدولارات على الأقل من الأصول المملوكة للشعب والتي قد "سرقها" القذافي وعملاؤه، لا تزال مفقودة إلى الآن.وقال محامو المكتب الذي تأسس في 2017، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستعادة الأصول المسروقة من الدولة الليبية، في بيان لهم أمس الخميس، إن هذا الجهد قد يصبح أكبر استرداد دولي للأصول في التاريخ.وكان تحقيق فرنسي تحدث عن شخصية تونسية غامضة تتحرى عن ثروة العقيد معمر القذافي الضخمة المزعومة، المقدرة بنحو 400 مليار دولار، والتي اختفت في ظروف غريبة عقب سقوطه. وهذه الشخصية بحسب التحقيق التي تستخدم اسم "اسكندر" ولها شبكة علاقاتها الواسعة للحصول على الكنز المخفي. مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أوضحت في فيلم وثائقي أن الشخص التونسي رجل أعمال عمره 54 عاماً، ويمتلك أراضي عائلية شاسعة في معقل عائلته الأصلي، في مدينة تالة على الحدود الجزائرية.

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العالم العربي, معمر القذافي, أخبار ليبيا اليوم