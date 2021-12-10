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https://arabic.sputniknews.com/20211210/3-أسباب-وراء-تسوس-الأسنان-رغم-غسلها-1053784689.html
3 أسباب وراء تسوس الأسنان رغم غسلها
3 أسباب وراء تسوس الأسنان رغم غسلها
يصاب العديد من الأشخاص بتسوس أسنانهم، رغم مواظبتهم على غسل الأسنان باستمرار بالفرشاة والمعجون، أكثر من مرة يوميا. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T14:13+0000
2021-12-10T14:13+0000
الأسنان
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كشف تقرير نشره موقع "لايف سترونغ"، أن هناك 3 أسباب يعرضها الأطباء، تؤدي إلى تسوس الأسنان رغم تفريشها يوميا مع المعجون، وهي:إهمال خيط الأسنانرغم استعمال معظم الأشخاص المعجون الغني بالفلورايد بانتظام، إلا أنهم يتجاهلون استخدام الخيط الطبي، والذي يساعد في تنظيف الأسنان من بقايا الطعام، التي لا يمكن لفرشاة الأسنان إزالتها.يقول الخبراء إن البكتيريا تنمو بين تجاويف الأسنان، بسبب تراكم بقايا الطعام فيها، وفي حالة عدم إزالة بقايا الطعام باستخدام الخيط، تقوم تلك البكتريا بالتغذي على الأسنان ببطء، الأمر الذي يتسبب في إصابة الأسنان بالتسوس.يعتبر الخيط الطبي من أفضل الوسائل لإزالة هذه البكتريا، وخاصة البكتيريا التي تكون في الفراغات الموجودة بين الأسنان.مشروبات الصودايظهر تسوس الأسنان لدى الأشخاص الذي ينتظمون في غسلها، بالفرشاة والمعجون والخيط الطبي أيضا، إلا أنهم يتناولون مشروبات الصودا.تتسبب مشروبات الصودا في التصاق الأحماض والسكريات بالأسنان، الأمر الذي يؤدي إلى تكسر طبقة المينا وحدوث تجاويف بالأسنان وتسوسها.ويجب على الأشخاص الذي يتناولون مشروبات الصودا، شطف الفم بالماء فورا بعد شربها، كما يجب بعدها غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون.الجيناتيُفاجأ بعض الأشخاص الذي يغسلون أسنانهم بالفرشاة والمعجون وأيضا يستعملون الخيط الطبي، بوجود تسوس في أسنانهم.يقول الخبراء إن هؤلاء الأشخاص يعانون من تأثيرات الجينات التي تؤدي إلى إصابتهم بالمزيد من التجاويف، كرواسب الكالسيوم المرتفعة في لعابهم.يسبب تراكم الكالسيوم على الأسنان، زيادة كمية الجير، وهي طبقة صفراء تتكون على الأسنان وتسمى بالبلاك تتشكل فيها البكتيريا، ولا يمكن إزالة جير الأسنان إلا باللجوء إلى الطبيب المتخصص، وعندما يهملوا البعض، ولا يتخلصون منه يؤدي إلى الإصابة بالتسوس.
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الأسنان

3 أسباب وراء تسوس الأسنان رغم غسلها

14:13 GMT 10.12.2021
© Photo / Pixabay//jennyfriedrichsفرشاة الأسنان
فرشاة الأسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Photo / Pixabay//jennyfriedrichs
تابعنا عبر
يصاب العديد من الأشخاص بتسوس أسنانهم، رغم مواظبتهم على غسل الأسنان باستمرار بالفرشاة والمعجون، أكثر من مرة يوميا.
كشف تقرير نشره موقع "لايف سترونغ"، أن هناك 3 أسباب يعرضها الأطباء، تؤدي إلى تسوس الأسنان رغم تفريشها يوميا مع المعجون، وهي:
إهمال خيط الأسنان
رغم استعمال معظم الأشخاص المعجون الغني بالفلورايد بانتظام، إلا أنهم يتجاهلون استخدام الخيط الطبي، والذي يساعد في تنظيف الأسنان من بقايا الطعام، التي لا يمكن لفرشاة الأسنان إزالتها.
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يقول الخبراء إن البكتيريا تنمو بين تجاويف الأسنان، بسبب تراكم بقايا الطعام فيها، وفي حالة عدم إزالة بقايا الطعام باستخدام الخيط، تقوم تلك البكتريا بالتغذي على الأسنان ببطء، الأمر الذي يتسبب في إصابة الأسنان بالتسوس.
يعتبر الخيط الطبي من أفضل الوسائل لإزالة هذه البكتريا، وخاصة البكتيريا التي تكون في الفراغات الموجودة بين الأسنان.
مشروبات الصودا
يظهر تسوس الأسنان لدى الأشخاص الذي ينتظمون في غسلها، بالفرشاة والمعجون والخيط الطبي أيضا، إلا أنهم يتناولون مشروبات الصودا.
تتسبب مشروبات الصودا في التصاق الأحماض والسكريات بالأسنان، الأمر الذي يؤدي إلى تكسر طبقة المينا وحدوث تجاويف بالأسنان وتسوسها.
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ويجب على الأشخاص الذي يتناولون مشروبات الصودا، شطف الفم بالماء فورا بعد شربها، كما يجب بعدها غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون.
الجينات
يُفاجأ بعض الأشخاص الذي يغسلون أسنانهم بالفرشاة والمعجون وأيضا يستعملون الخيط الطبي، بوجود تسوس في أسنانهم.
يقول الخبراء إن هؤلاء الأشخاص يعانون من تأثيرات الجينات التي تؤدي إلى إصابتهم بالمزيد من التجاويف، كرواسب الكالسيوم المرتفعة في لعابهم.
يسبب تراكم الكالسيوم على الأسنان، زيادة كمية الجير، وهي طبقة صفراء تتكون على الأسنان وتسمى بالبلاك تتشكل فيها البكتيريا، ولا يمكن إزالة جير الأسنان إلا باللجوء إلى الطبيب المتخصص، وعندما يهملوا البعض، ولا يتخلصون منه يؤدي إلى الإصابة بالتسوس.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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