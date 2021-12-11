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https://arabic.sputniknews.com/20211211/أعاصير-مدمرة-تضرب-وسط-أمريكا-وبايدن-يصفها-بـ-مأساة-تفوق-التصور-1053821693.html
أعاصير مدمرة تضرب وسط أمريكا... وبايدن يصفها بـ "مأساة تفوق التصور"
أعاصير مدمرة تضرب وسط أمريكا... وبايدن يصفها بـ "مأساة تفوق التصور"
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أن الأعاصير التي تضرب وسط البلاد والتي خلفت عشرات القتلى، مأساة تفوق التصور. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T16:58+0000
2021-12-11T16:58+0000
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أعاصير
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وكتب بايدن في تغريدة له على تويتر "هذا الصباح، تلقيت موجزا عن الأعاصير المدمرة التي اجتاحت وسط الولايات المتحدة"، مضيفا "إن فقدان أحد الأحبة في عاصفة مثل هذه، مأساة لا يمكن تصورها".وأشار بايدن إلى أن العمل جار مع حكام الولايات "لضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه، مع استمرار البحث عن ناجين وتقييمات الأضرار".وكانت ولايات كنتاكي وإيلينوي وأركنساس وتينيسي وميسوري قد تعرضت لأعاصير مدمرة مساء يوم الجمعة واليوم السبت.فيما أعلن حاكم كنتاكي، آندي بيشير، في وقت سابق اليوم، حالة الطوارفي الولاية وذلك بعد مقتل 50 شخصا من العاملين فى مصنع شموع بولاية كنتاكي جراء العاصفة، مشيرا إلى أن أعداد الضحايا قد تتجاوز 110 أشخاص، بحسب فرانس 24 الفرنسية.
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العالم, أمريكا, أعاصير

أعاصير مدمرة تضرب وسط أمريكا... وبايدن يصفها بـ "مأساة تفوق التصور"

16:58 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / Jon Cherry/Getty Imagesاحتفالات يوم الاستقلال في كنتاكي، الولايات المتحدة 4 يوليو 2021
احتفالات يوم الاستقلال في كنتاكي، الولايات المتحدة 4 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / Jon Cherry/Getty Images
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اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أن الأعاصير التي تضرب وسط البلاد والتي خلفت عشرات القتلى، مأساة تفوق التصور.
وكتب بايدن في تغريدة له على تويتر "هذا الصباح، تلقيت موجزا عن الأعاصير المدمرة التي اجتاحت وسط الولايات المتحدة"، مضيفا "إن فقدان أحد الأحبة في عاصفة مثل هذه، مأساة لا يمكن تصورها".
وأشار بايدن إلى أن العمل جار مع حكام الولايات "لضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه، مع استمرار البحث عن ناجين وتقييمات الأضرار".
وكانت ولايات كنتاكي وإيلينوي وأركنساس وتينيسي وميسوري قد تعرضت لأعاصير مدمرة مساء يوم الجمعة واليوم السبت.
فيما أعلن حاكم كنتاكي، آندي بيشير، في وقت سابق اليوم، حالة الطوارفي الولاية وذلك بعد مقتل 50 شخصا من العاملين فى مصنع شموع بولاية كنتاكي جراء العاصفة، مشيرا إلى أن أعداد الضحايا قد تتجاوز 110 أشخاص، بحسب فرانس 24 الفرنسية.
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16:58 GMTأعاصير مدمرة تضرب وسط أمريكا... وبايدن يصفها بـ "مأساة تفوق التصور"
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