أعاصير مدمرة تضرب وسط أمريكا... وبايدن يصفها بـ "مأساة تفوق التصور"

وكتب بايدن في تغريدة له على تويتر "هذا الصباح، تلقيت موجزا عن الأعاصير المدمرة التي اجتاحت وسط الولايات المتحدة"، مضيفا "إن فقدان أحد الأحبة في عاصفة مثل هذه، مأساة لا يمكن تصورها".وأشار بايدن إلى أن العمل جار مع حكام الولايات "لضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه، مع استمرار البحث عن ناجين وتقييمات الأضرار".وكانت ولايات كنتاكي وإيلينوي وأركنساس وتينيسي وميسوري قد تعرضت لأعاصير مدمرة مساء يوم الجمعة واليوم السبت.فيما أعلن حاكم كنتاكي، آندي بيشير، في وقت سابق اليوم، حالة الطوارفي الولاية وذلك بعد مقتل 50 شخصا من العاملين فى مصنع شموع بولاية كنتاكي جراء العاصفة، مشيرا إلى أن أعداد الضحايا قد تتجاوز 110 أشخاص، بحسب فرانس 24 الفرنسية.
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أن الأعاصير التي تضرب وسط البلاد والتي خلفت عشرات القتلى، مأساة تفوق التصور.
وكتب بايدن في تغريدة له على تويتر "هذا الصباح، تلقيت موجزا عن الأعاصير المدمرة التي اجتاحت وسط الولايات المتحدة"، مضيفا "إن فقدان أحد الأحبة في عاصفة مثل هذه، مأساة لا يمكن تصورها".
وأشار بايدن إلى أن العمل جار مع حكام الولايات "لضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه، مع استمرار البحث عن ناجين وتقييمات الأضرار".
This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.
وكانت ولايات كنتاكي وإيلينوي وأركنساس وتينيسي وميسوري قد تعرضت لأعاصير مدمرة مساء يوم الجمعة واليوم السبت.
فيما أعلن حاكم كنتاكي، آندي بيشير، في وقت سابق اليوم، حالة الطوارفي الولاية وذلك بعد مقتل 50 شخصا من العاملين فى مصنع شموع بولاية كنتاكي جراء العاصفة، مشيرا إلى أن أعداد الضحايا قد تتجاوز 110 أشخاص، بحسب فرانس 24 الفرنسية.