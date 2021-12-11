تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211211/إيران-كاميرات-المراقبة-في-إحدى-المنشآت-النووية-الحساسة-تعرضت-للاختراق-1053799301.html
إيران: كاميرات المراقبة في إحدى المنشآت النووية الحساسة تعرضت للاختراق
إيران: كاميرات المراقبة في إحدى المنشآت النووية الحساسة تعرضت للاختراق
يرجح المسؤولون في إيران أن تكون كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية المثبتة في إحدى المنشآت النووية الحساسة، قد تعرضت للاختراق، خلال هجوم في... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T07:44+0000
2021-12-11T07:44+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101914/32/1019143261_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_dc8d95550661907e268523836ab83761.jpg
وكانت منشأة كرج النووية الواقعة شمال غرب طهران قد تعرضت لانفجار غامض في يونيو، تتهم طهران، إسرائيل بتنفيذه، أدى إلى تدمير معدات المراقبة.وحسب وكالة "بلومبرغ"، قال السفير الإيراني لدى بريطانيا، محسن باهارفاند، خلال إفادة صحافية في لندن أمس الجمعة، إنه "كان هناك تخريب من قبل إسرائيل وتضررت بعض الكاميرات وتجري التحقيقات بالأمر".وأضاف أن القضاء الإيراني ينظر فيما إذا كانت الكاميرات قد استُخدمت للمساعدة في تنفيذ الهجوم.وأوضح أن طهران طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الانتظار حتى ينتهي هذا التحقيق.ووفقا لـ"بلومبرغ، فإن حديث السفير الإيراني يُلقي الضوء على سبب استمرار طهران في منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يتطلعون إلى إعادة تركيب الكاميرات في ورشة للطرد المركزي في كرج.من جانبه، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن قلقه المتزايد بشأن رفض إيران السماح بتركيب كاميرات جديدة في منشأة كرج.بينما امتنع المسؤولون في إسرائيل عن التعليق على مزاعم تورط بلادهم بذلك الهجوم.يأتي ذلك وسط تصاعد الحديث عن إجراء تدريبات عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة تحضرا للسيناريو "الأسوأ" عندما يضطر البلدان إلى مهاجمة إيران وتدمير منشآتها النووية، على الرغم من نفي طهران المتكرر سعيها إلى صنع أسلحة نووية، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع عقيدتها الدفاعية، وإنها فقط تريد أن تطور التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/جنرال-إسرائيلي-معلقا-على-إجراء-بلاده-مناورات-لمهاجمة-إيران-فات-الأوان-1053751524.html
https://arabic.sputniknews.com/20211205/هل-تسعى-إيران-للحصول-على-أسلحة-نووية-لتدمير-إسرائيل-إيهود-باراك-يرد-1053572709.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101914/32/1019143261_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_74b404f28e756f460cc1d8120d8f35a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

إيران: كاميرات المراقبة في إحدى المنشآت النووية الحساسة تعرضت للاختراق

07:44 GMT 11.12.2021
© RIA Novosti . Sergei Kazakرأس نووي
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© RIA Novosti . Sergei Kazak
تابعنا عبر
يرجح المسؤولون في إيران أن تكون كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية المثبتة في إحدى المنشآت النووية الحساسة، قد تعرضت للاختراق، خلال هجوم في يونيو/ حزيران الماضي.
وكانت منشأة كرج النووية الواقعة شمال غرب طهران قد تعرضت لانفجار غامض في يونيو، تتهم طهران، إسرائيل بتنفيذه، أدى إلى تدمير معدات المراقبة.
وحسب وكالة "بلومبرغ"، قال السفير الإيراني لدى بريطانيا، محسن باهارفاند، خلال إفادة صحافية في لندن أمس الجمعة، إنه "كان هناك تخريب من قبل إسرائيل وتضررت بعض الكاميرات وتجري التحقيقات بالأمر".
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
جنرال إسرائيلي معلقا على إجراء بلاده مناورات لمهاجمة إيران: فات الأوان
9 ديسمبر, 16:09 GMT
وأضاف أن القضاء الإيراني ينظر فيما إذا كانت الكاميرات قد استُخدمت للمساعدة في تنفيذ الهجوم.
وأوضح أن طهران طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الانتظار حتى ينتهي هذا التحقيق.
ووفقا لـ"بلومبرغ، فإن حديث السفير الإيراني يُلقي الضوء على سبب استمرار طهران في منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يتطلعون إلى إعادة تركيب الكاميرات في ورشة للطرد المركزي في كرج.
إيهود باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
هل تسعى إيران للحصول على أسلحة نووية لتدمير إسرائيل.. إيهود باراك يرد
5 ديسمبر, 08:13 GMT
من جانبه، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن قلقه المتزايد بشأن رفض إيران السماح بتركيب كاميرات جديدة في منشأة كرج.
بينما امتنع المسؤولون في إسرائيل عن التعليق على مزاعم تورط بلادهم بذلك الهجوم.
يأتي ذلك وسط تصاعد الحديث عن إجراء تدريبات عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة تحضرا للسيناريو "الأسوأ" عندما يضطر البلدان إلى مهاجمة إيران وتدمير منشآتها النووية، على الرغم من نفي طهران المتكرر سعيها إلى صنع أسلحة نووية، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع عقيدتها الدفاعية، وإنها فقط تريد أن تطور التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:44 GMTإيران: كاميرات المراقبة في إحدى المنشآت النووية الحساسة تعرضت للاختراق
07:40 GMTاصطياد سمكة قرش غريبة قبالة سواحل سوتشي... فيديو
07:36 GMTالنواب الأمريكي يقر قانونا لوقف برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية
07:21 GMTمحكمة عسكرية تقضي بحبس وتغريم لبناني لزواجه من فلسطينية تحمل جنسية إسرائيل
07:18 GMTما هي المعدات العسكرية التي طلبتها أوكرانيا من أمريكا ورفضت الأخيرة إرسالها؟
07:08 GMTمصرع شخصين ومحاصرة وإصابة العشرات بسبب إعصار في ولايتين أمريكيتين
06:59 GMTخبير يكشف وضعيات النوم "القاتلة" للإنسان
06:54 GMT أمريكية تدخل نهر نياجارا بسيارتها والتحقيقات تتحدث عن انتحار متعمد... فيديو
06:44 GMTالصين تعلن رصد حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في أحد أقاليمها
06:32 GMTواشنطن ترجئ تسليم مساعدات عسكرية إلى كييف
06:30 GMTمحادثات ثنائية بين كوريا الجنوبية وأمريكا الأسبوع المقبل في سيئول
05:57 GMTعلماء يرصدون نتائج مذهلة بعد تجربة لقاح "الإيدز" على الحيوانات
05:28 GMTوكالة: الاستخبارات الأمريكية تعود إلى أساليب الحرب التقليدية لمواجهة الصين
04:34 GMTبناء على توجيهات بوتين… إرسال مجموعة من المختصين إلى جنوب إفريقيا لمكافحة كورونا
04:08 GMTبايدن يتطلع للعمل عن كثب مع المستشار الألماني الجديد بشأن "مجمل التحديات العالمية"
03:30 GMTالبنك الدولي يعلن عن موافقة المانحين على مساعدة لأفغانستان بقيمة 280 مليون دولار
02:49 GMTوزيرة خارجية بريطانيا تبحث مع نظيرها الأمريكي دعم أوكرانيا
02:11 GMTالقوات المشتركة: مقتل عناصر من الحوثيين في اشتباكات وقصف بمحافظتي تعز والحديدة
01:34 GMTوكالة إيرانية: الغرب لا يزال يجتهد لتغيير الأجواء نحو تصعيد الضغوط على إيران
00:52 GMTوزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن مهتمة بإشراك برلين بعقوباتها المحتملة ضد روسيا