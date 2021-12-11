ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي، عن نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، فقد ارتفع سعر جرام الذهب اليوم السبت جنيهين، مقارنة بالتعاملات الصباحية.وأكد سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، ضعف حركة البيع والشراء بالسوق المحلي، لافتا إلى أن السعر الحالي رغم ارتفاعه فهو مناسب للشراء.ويأتي الارتفاع في مصر عقب ارتفاع أسعاره عالميا، حيث أنهى تعاملاته نهاية الأسبوع الماضي مسجلا ارتفاعا عن ذي قبل.وطبقا لما تم إعلانه فقد سجل سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 523 جنيها، وسعر الغرام عيار 18/ 672 جنيها.وبالنسبة لسعر الغرام الأكثر شرائية لدى المصريين، وهو عيار 21 فقد سجل 784 جنيها، وعيار 24 بلغ 896 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6272 جنيها.وكانت الأسعار العالمية قد سجل فيها ارتفاعا نسبته 0.42% لتسجل 1782.8 دولار.