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https://arabic.sputniknews.com/20211211/ارتفاع-أسعار-الذهب-في-مصر-1053812403.html
ارتفاع أسعار الذهب في مصر
ارتفاع أسعار الذهب في مصر
سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا خلال التعاملات اليوم السبت، بمقدار جنيهين للجرام. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T13:15+0000
2021-12-11T13:15+0000
التنقيب عن الذهب
أسعار الذهب اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي، عن نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، فقد ارتفع سعر جرام الذهب اليوم السبت جنيهين، مقارنة بالتعاملات الصباحية.وأكد سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، ضعف حركة البيع والشراء بالسوق المحلي، لافتا إلى أن السعر الحالي رغم ارتفاعه فهو مناسب للشراء.ويأتي الارتفاع في مصر عقب ارتفاع أسعاره عالميا، حيث أنهى تعاملاته نهاية الأسبوع الماضي مسجلا ارتفاعا عن ذي قبل.وطبقا لما تم إعلانه فقد سجل سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 523 جنيها، وسعر الغرام عيار 18/ 672 جنيها.وبالنسبة لسعر الغرام الأكثر شرائية لدى المصريين، وهو عيار 21 فقد سجل 784 جنيها، وعيار 24 بلغ 896 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6272 جنيها.وكانت الأسعار العالمية قد سجل فيها ارتفاعا نسبته 0.42% لتسجل 1782.8 دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20211111/مصر-استقرار-أسعار-الذهب-على-ارتفاع-ملحوظ-1050682217.html
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التنقيب عن الذهب, أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب في مصر

13:15 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBAشراء ذهب في السودان
شراء ذهب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBA
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سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا خلال التعاملات اليوم السبت، بمقدار جنيهين للجرام.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي، عن نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، فقد ارتفع سعر جرام الذهب اليوم السبت جنيهين، مقارنة بالتعاملات الصباحية.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2021
مصر.. استقرار أسعار الذهب على ارتفاع ملحوظ
11 نوفمبر, 18:09 GMT
وأكد سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، ضعف حركة البيع والشراء بالسوق المحلي، لافتا إلى أن السعر الحالي رغم ارتفاعه فهو مناسب للشراء.
ويأتي الارتفاع في مصر عقب ارتفاع أسعاره عالميا، حيث أنهى تعاملاته نهاية الأسبوع الماضي مسجلا ارتفاعا عن ذي قبل.
وطبقا لما تم إعلانه فقد سجل سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 523 جنيها، وسعر الغرام عيار 18/ 672 جنيها.
وبالنسبة لسعر الغرام الأكثر شرائية لدى المصريين، وهو عيار 21 فقد سجل 784 جنيها، وعيار 24 بلغ 896 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6272 جنيها.
وكانت الأسعار العالمية قد سجل فيها ارتفاعا نسبته 0.42% لتسجل 1782.8 دولار.
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