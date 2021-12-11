الاتحاد الأوروبي يلغي مباراة هامة بسبب تفشي كورونا ضمن صفوف فريق إنكليزي

ونقلت وكالة "رويترز" بيان "اليويفا" وجاء فيه أن الاتحاد حاول البحث عن حل عن طريق تحديد موعد جديد للمباراة التي كان من المقرر إقامتها في لندن الخميس الماضي ومن ثم إتمام مباريات دور المجموعات.وأضاف الاتحاد "للأسف ورغم كل الجهود لم يتسنَّ التوصل لحل يرضي الناديين".وتابع البيان: "ونتيجة لذلك تقرر إلغاء المباراة وعدم إقامتها وإحالة القضية إلى الجهة المسؤولة عن الانضباط والقيم في اليويفا من أجل اتخاذ قرار طبقا للوائح البطولة".وقال توتنهام يوم الأربعاء إن المباراة ألغيت بعد أن أكد مدربه أنطونيو كونتي في وقت سابق وجود 13 حالة إصابة بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون.
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم السبت، أنه قرر إلغاء المباراة المقررة بين توتنهام هوتسبير الانكليزي وستاد رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك بسبب إصابة لاعبين من الفريق اللندني بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة "رويترز" بيان "اليويفا" وجاء فيه أن الاتحاد حاول البحث عن حل عن طريق تحديد موعد جديد للمباراة التي كان من المقرر إقامتها في لندن الخميس الماضي ومن ثم إتمام مباريات دور المجموعات.
وأضاف الاتحاد "للأسف ورغم كل الجهود لم يتسنَّ التوصل لحل يرضي الناديين".
وتابع البيان: "ونتيجة لذلك تقرر إلغاء المباراة وعدم إقامتها وإحالة القضية إلى الجهة المسؤولة عن الانضباط والقيم في اليويفا من أجل اتخاذ قرار طبقا للوائح البطولة".
وقال توتنهام يوم الأربعاء إن المباراة ألغيت بعد أن أكد مدربه أنطونيو كونتي في وقت سابق وجود 13 حالة إصابة بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون.