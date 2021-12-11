تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211211/الاتحاد-الأوروبي-يلغي-مباراة-هامة-بسبب-تفشي-كورونا-ضمن-صفوف-فريق-إنكليزي-1053807726.html
الاتحاد الأوروبي يلغي مباراة هامة بسبب تفشي كورونا ضمن صفوف فريق إنكليزي
الاتحاد الأوروبي يلغي مباراة هامة بسبب تفشي كورونا ضمن صفوف فريق إنكليزي
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم السبت، أنه قرر إلغاء المباراة المقررة بين توتنهام هوتسبير الانكليزي وستاد رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T12:01+0000
2021-12-11T12:01+0000
فرنسا
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1d/1046682987_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_3c7abb5833c822006eef5768322e0219.jpg
ونقلت وكالة "رويترز" بيان "اليويفا" وجاء فيه أن الاتحاد حاول البحث عن حل عن طريق تحديد موعد جديد للمباراة التي كان من المقرر إقامتها في لندن الخميس الماضي ومن ثم إتمام مباريات دور المجموعات.وأضاف الاتحاد "للأسف ورغم كل الجهود لم يتسنَّ التوصل لحل يرضي الناديين".وتابع البيان: "ونتيجة لذلك تقرر إلغاء المباراة وعدم إقامتها وإحالة القضية إلى الجهة المسؤولة عن الانضباط والقيم في اليويفا من أجل اتخاذ قرار طبقا للوائح البطولة".وقال توتنهام يوم الأربعاء إن المباراة ألغيت بعد أن أكد مدربه أنطونيو كونتي في وقت سابق وجود 13 حالة إصابة بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون.
فرنسا
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1d/1046682987_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_a67c5ec043c5727a9572a0f9d817d513.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فرنسا, بريطانيا

الاتحاد الأوروبي يلغي مباراة هامة بسبب تفشي كورونا ضمن صفوف فريق إنكليزي

12:01 GMT 11.12.2021
© REUTERS / MATT DUNHAMمباراة توتنهام وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية الثلاثاء 29 سبتمبر أيلول 2020
مباراة توتنهام وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية الثلاثاء 29 سبتمبر أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / MATT DUNHAM
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم السبت، أنه قرر إلغاء المباراة المقررة بين توتنهام هوتسبير الانكليزي وستاد رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك بسبب إصابة لاعبين من الفريق اللندني بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة "رويترز" بيان "اليويفا" وجاء فيه أن الاتحاد حاول البحث عن حل عن طريق تحديد موعد جديد للمباراة التي كان من المقرر إقامتها في لندن الخميس الماضي ومن ثم إتمام مباريات دور المجموعات.
وأضاف الاتحاد "للأسف ورغم كل الجهود لم يتسنَّ التوصل لحل يرضي الناديين".
وتابع البيان: "ونتيجة لذلك تقرر إلغاء المباراة وعدم إقامتها وإحالة القضية إلى الجهة المسؤولة عن الانضباط والقيم في اليويفا من أجل اتخاذ قرار طبقا للوائح البطولة".

وقال توتنهام يوم الأربعاء إن المباراة ألغيت بعد أن أكد مدربه أنطونيو كونتي في وقت سابق وجود 13 حالة إصابة بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:26 GMTحركة "حماس" تبين سبب الانفجار الذي وقع في مخيم برج الشمالي جنوبي لبنان
12:19 GMTأمين عام جبهة التحرير الفلسطينية ينتقد رفض حماس مشاركة غزة في الانتخابات المحلية
12:13 GMTصحيفة: المصري محمد النني على رادار نيوكاسل الإنكليزي
12:13 GMTبغداد بونجاح يرشح منتخبين للفوز بكأس العرب
12:09 GMTإنستغرام يعيد طرح ميزة بعد توقفها لـ 5 سنوات
12:07 GMTشاب يقطع رأس أخته الحامل بمساعدة أمه لأنها تزوجت من تحبه... صورة
12:01 GMTالاتحاد الأوروبي يلغي مباراة هامة بسبب تفشي كورونا ضمن صفوف فريق إنكليزي
11:52 GMTالزيودي لـ"سبوتنيك": الإمارات تستحوذ على نحو 90% من الاستثمارات الروسية في المنطقة
11:51 GMTالملك سلمان يوجه دعوة إلى السعوديين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة استعدادا للاثنين المقبل
11:42 GMTالبحرين ترصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون
11:41 GMTالإمارات تفتتح ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في القاهرة
11:40 GMTوزير التجارة الخارجية الإماراتي: نعتزم رفع التبادل التجاري مع روسيا إلى 20 مليار دولار
11:39 GMTأخطبوط يتخفى من غواص بمهارة فائقة... فيديو
11:39 GMTالسعودية تشهد غدا حدثا هو الأول من نوعه منذ أكثر من 70000 عام
11:36 GMTاليونان تشعل صراع المنافسة بين فرنسا وأمريكا على بيع الأسلحة
11:32 GMTتركيا تجري اختبارا عسكريا ناجحا هو الأول من نوعه عالميا... صور
11:28 GMTأمريكا تعلق على وفاة إمرأة مصابة بألزهايمر إثر تناولها دواء مثيرا للجدل
11:26 GMTصحيفة: إيران تراهن على قوة اقتصادها لتحمل العقوبات الاقتصادية
11:20 GMTاختتام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 4"... فيديو
11:13 GMTالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تصدر بيانا هاما بشأن الاستحقاق المقبل