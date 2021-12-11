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https://arabic.sputniknews.com/20211211/البنك-الدولي-يعلن-عن-موافقة-المانحين-على-مساعدة-لأفغانستان-بقيمة-280-مليون-دولار-1053796980.html
البنك الدولي يعلن عن موافقة المانحين على مساعدة لأفغانستان بقيمة 280 مليون دولار
البنك الدولي يعلن عن موافقة المانحين على مساعدة لأفغانستان بقيمة 280 مليون دولار
أعلن البنك الدولي أن المساهمين في صندوق إعادة إعمار أفغانستان قرروا، الجمعة، تحويل 280 مليون دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T03:30+0000
2021-12-11T03:30+0000
أخبار أفغانستان اليوم
البنك الدولي
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وقال البنك الدولي في بيان إن "هذا القرار هو الخطوة الأولى لإعادة تخصيص الأموال في صندوق إعادة إعمار أفغانستان لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج"، بحسب رويترز.وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي سيتلقى 180 مليون دولار لتوسيع عمليات الأمن الغذائي والتغذية. بينما ستتلقى اليونيسف 100 مليون دولار لتوفير الخدمات الصحية الأساسية.وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الماضي على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.يشار إلى أنه حتى قبل سيطرة طالبان على كابول، كان نصف السكان، أو ما يعادل 18 مليون فرد، يعتمدون على المساعدات، وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من أن العدد مرشح للزيادة بسبب الجفاف ونقص السيولة والغذاء.تأتي مساعي الأمم المتحدة لجمع 600 مليون دولار، بعدما زادت الضغوط على البرامج الأممية نتيجة التوقف المفاجئ لمنح أجنبية بمليارات الدولارات عقب انهيار الحكومة الأفغانية وما تلاه من انتصار حركة طالبان.
https://arabic.sputniknews.com/20211029/يونيسيف-أفغانستان-يعيش-أزمة-صعبة-ونظام-الرعاية-الصحية-فيه-على-وشك-الانهيار-1050573155.html
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أخبار أفغانستان اليوم, البنك الدولي

البنك الدولي يعلن عن موافقة المانحين على مساعدة لأفغانستان بقيمة 280 مليون دولار

03:30 GMT 11.12.2021
© REUTERS / Johannes Christoشعار البنك الدولي
شعار البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / Johannes Christo
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أعلن البنك الدولي أن المساهمين في صندوق إعادة إعمار أفغانستان قرروا، الجمعة، تحويل 280 مليون دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي بحلول نهاية العام لتوفير خدمات في مجالي التغذية والصحة لأفغانستان.
وقال البنك الدولي في بيان إن "هذا القرار هو الخطوة الأولى لإعادة تخصيص الأموال في صندوق إعادة إعمار أفغانستان لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج"، بحسب رويترز.
وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي سيتلقى 180 مليون دولار لتوسيع عمليات الأمن الغذائي والتغذية. بينما ستتلقى اليونيسف 100 مليون دولار لتوفير الخدمات الصحية الأساسية.
رجل مدمن مخدرات في كابول، أفغانستان 9 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2021
يونيسيف: أفغانستان يعيش أزمة صعبة ونظام الرعاية الصحية فيه على وشك الانهيار
29 أكتوبر, 23:36 GMT
وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الماضي على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.
يشار إلى أنه حتى قبل سيطرة طالبان على كابول، كان نصف السكان، أو ما يعادل 18 مليون فرد، يعتمدون على المساعدات، وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من أن العدد مرشح للزيادة بسبب الجفاف ونقص السيولة والغذاء.
تأتي مساعي الأمم المتحدة لجمع 600 مليون دولار، بعدما زادت الضغوط على البرامج الأممية نتيجة التوقف المفاجئ لمنح أجنبية بمليارات الدولارات عقب انهيار الحكومة الأفغانية وما تلاه من انتصار حركة طالبان.
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