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اليابان وأمريكا تتفقان على تعزيز التحالف وسط مناخ أمني أصعب
اليابان وأمريكا تتفقان على تعزيز التحالف وسط مناخ أمني أصعب
قال مسؤول حكومي ياباني إن وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتفقا اليوم السبت على الحاجة إلى تعزيز تحالف بلديهما وسط... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T16:53+0000
2021-12-11T16:53+0000
العالم
اليابان
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وأجرى الوزيران محادثات على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في مدينة ليفربول بإنجلترا.وقال المسؤول في إفادة لوسائل الإعلام "اتفق الوزيران، في ضوء المناخ الأمني الذي يزداد خطورة بالمنطقة، على أنه لا غنى عن تعزيز قدرات التحالف الياباني الأمريكي فيما يتعلق بالردع والرد"، وفقا لـ "رويترز".وفي مواجهة التعزيزات العسكرية للصين وبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الاثنين إنه يعتزم تعزيز موقف بلاده الدفاعي جذريا من خلال النظر في خيارات تشمل اكتساب القدرة على ضرب قواعد العدو.وقال المسؤول الحكومي الياباني إن الوزيرين لم يناقشا المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية في بكين.
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العالم, اليابان, الولايات المتحدة

اليابان وأمريكا تتفقان على تعزيز التحالف وسط مناخ أمني أصعب

16:53 GMT 11.12.2021
© YouTube.comعلم اليابان
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
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قال مسؤول حكومي ياباني إن وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتفقا اليوم السبت على الحاجة إلى تعزيز تحالف بلديهما وسط مناخ أمني أصعب في المنطقة.
وأجرى الوزيران محادثات على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في مدينة ليفربول بإنجلترا.

وقال المسؤول في إفادة لوسائل الإعلام "اتفق الوزيران، في ضوء المناخ الأمني الذي يزداد خطورة بالمنطقة، على أنه لا غنى عن تعزيز قدرات التحالف الياباني الأمريكي فيما يتعلق بالردع والرد"، وفقا لـ "رويترز".

وفي مواجهة التعزيزات العسكرية للصين وبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الاثنين إنه يعتزم تعزيز موقف بلاده الدفاعي جذريا من خلال النظر في خيارات تشمل اكتساب القدرة على ضرب قواعد العدو.

وقال المسؤول الحكومي الياباني إن الوزيرين لم يناقشا المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية في بكين.
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