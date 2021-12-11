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https://arabic.sputniknews.com/20211211/سائق-فورمولا-1-روسي-يكشف-انطباعاته-الأولى-عن-حلبة-مرسي-ياس-في-أبوظبي-الإماراتية-1053801824.html
سائق "فورمولا 1" روسي يكشف انطباعاته الأولى عن حلبة "مرسي ياس" في أبوظبي الإماراتية
سائق "فورمولا 1" روسي يكشف انطباعاته الأولى عن حلبة "مرسي ياس" في أبوظبي الإماراتية
كشف سائق سباقات "الفورمولا 1" الروسي، نيكيتا مازابين، عن انطباعاته الأولى بشأن حلبة "مرسي ياس" الواقعة في إمارة أبو ظبي الإماراتية. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T09:09+0000
2021-12-11T09:09+0000
الإمارات
فورمولا-1
أبوظبي
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ونقل موقع "تشامبيونات" الروسي تصريحات المتسابق الروسي المشارك في فريق "هاسا"، نيكيتا مازابين، الذي قال "أحب أبو ظبي وأحب مسارات الحلبة فيها، وهذا العام تم إجراء بعض التعديلات ومن المثير للاهتمام القيادة على هذه الحلبة وسار الأمر بشكل طبيعي ودون أي مشاكل تذكر".وتابع مازابين قائلا: "أعجبتني النسخة القديمة من أبو ظبي بنحو 21 دورة، ولكن الآن هناك 16 فقط، أي أن المسار أصبح أقصر قليلاً".
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الإمارات, فورمولا-1, أبوظبي

سائق "فورمولا 1" روسي يكشف انطباعاته الأولى عن حلبة "مرسي ياس" في أبوظبي الإماراتية

09:09 GMT 11.12.2021
© Sputnik . Aleksei Filippov / الذهاب إلى بنك الصوركيمي رايكونين من فريق "ألفا روميو" خلال المرحلة الأولى من جولة من السباق الحر من جائزة روسيا الكبرى "فورمولا 1"، في مدينة سوتشي الروسية، 25 سبتمبر 2020
كيمي رايكونين من فريق ألفا روميو خلال المرحلة الأولى من جولة من السباق الحر من جائزة روسيا الكبرى فورمولا 1، في مدينة سوتشي الروسية، 25 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Sputnik . Aleksei Filippov
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كشف سائق سباقات "الفورمولا 1" الروسي، نيكيتا مازابين، عن انطباعاته الأولى بشأن حلبة "مرسي ياس" الواقعة في إمارة أبو ظبي الإماراتية.
ونقل موقع "تشامبيونات" الروسي تصريحات المتسابق الروسي المشارك في فريق "هاسا"، نيكيتا مازابين، الذي قال "أحب أبو ظبي وأحب مسارات الحلبة فيها، وهذا العام تم إجراء بعض التعديلات ومن المثير للاهتمام القيادة على هذه الحلبة وسار الأمر بشكل طبيعي ودون أي مشاكل تذكر".
وتابع مازابين قائلا: "أعجبتني النسخة القديمة من أبو ظبي بنحو 21 دورة، ولكن الآن هناك 16 فقط، أي أن المسار أصبح أقصر قليلاً".
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