سائق "فورمولا 1" روسي يكشف انطباعاته الأولى عن حلبة "مرسي ياس" في أبوظبي الإماراتية

ونقل موقع "تشامبيونات" الروسي تصريحات المتسابق الروسي المشارك في فريق "هاسا"، نيكيتا مازابين، الذي قال "أحب أبو ظبي وأحب مسارات الحلبة فيها، وهذا العام تم إجراء بعض التعديلات ومن المثير للاهتمام القيادة على هذه الحلبة وسار الأمر بشكل طبيعي ودون أي مشاكل تذكر".وتابع مازابين قائلا: "أعجبتني النسخة القديمة من أبو ظبي بنحو 21 دورة، ولكن الآن هناك 16 فقط، أي أن المسار أصبح أقصر قليلاً".
كشف سائق سباقات "الفورمولا 1" الروسي، نيكيتا مازابين، عن انطباعاته الأولى بشأن حلبة "مرسي ياس" الواقعة في إمارة أبو ظبي الإماراتية.
ونقل موقع "تشامبيونات" الروسي تصريحات المتسابق الروسي المشارك في فريق "هاسا"، نيكيتا مازابين، الذي قال "أحب أبو ظبي وأحب مسارات الحلبة فيها، وهذا العام تم إجراء بعض التعديلات ومن المثير للاهتمام القيادة على هذه الحلبة وسار الأمر بشكل طبيعي ودون أي مشاكل تذكر".
وتابع مازابين قائلا: "أعجبتني النسخة القديمة من أبو ظبي بنحو 21 دورة، ولكن الآن هناك 16 فقط، أي أن المسار أصبح أقصر قليلاً".