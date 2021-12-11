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https://arabic.sputniknews.com/20211211/مدرب-مانشستر-يونايتد-لا-فائدة-من-إقناع-بوغبا-بالبقاء-في-الفريق-1053811576.html
مدرب مانشستر يونايتد: لا فائدة من إقناع بوغبا بالبقاء في الفريق
مدرب مانشستر يونايتد: لا فائدة من إقناع بوغبا بالبقاء في الفريق
صرح مدرب مانشستر يونايتد لكرة القدم، رالف رانغنيك، بأنه لا فائدة من محاولة إقناع لاعب الوسط بالفريق، بول بوغبا، بالبقاء في صفوف الفريق. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T12:59+0000
2021-12-11T12:59+0000
مانشستر يونايتد
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ونقلت صحيفة "الغارديان" تصريحات صحفية أدلى بها رانغنيك، أثارت الشكوك حول بقاء اللاعب الفرنسي بول بوغبا في صفوف فريقه إلى ما بعد انتهاء عقده في 30 يونيو/حزيران 2022.وأوضح رانغنيك إنه إنه ليس مضطرا لإقناع اللاعبين للبقاء في النادي، مؤكدا إنه "من المفترض أن كل لاعب يريد اللعب والبقاء في صفوف ناد مثل مانشستر يونايتد، لكن إذا لم يكن اللاعب يرغب في اللعب، فأعتقد أنه لا فائدة من اقناعه بتغيير قناعاته".وشدد رانغنيك عللى أنه ليس فقط مدرب لبول بوغبا بل مدرب لجميع اللاعبين الآخرين، وتابع "طموحي تطوير مستوياتهم وهذا ممكن فقط من خلال تطوير مستوى الفريق كله".يذكر أن بوغبا يتعافى حاليا من إصابة في تمزق عضلي أصابت فخذه ويخضع للعلاج في دبي، فيما كشف المدرب عن أن بوغبا يحتاج إلى شهر إضافي للعودة إلى الملاعب.
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مانشستر يونايتد

مدرب مانشستر يونايتد: لا فائدة من إقناع بوغبا بالبقاء في الفريق

12:59 GMT 11.12.2021
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بوغبا بعد الهدف الثالث - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
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صرح مدرب مانشستر يونايتد لكرة القدم، رالف رانغنيك، بأنه لا فائدة من محاولة إقناع لاعب الوسط بالفريق، بول بوغبا، بالبقاء في صفوف الفريق.
ونقلت صحيفة "الغارديان" تصريحات صحفية أدلى بها رانغنيك، أثارت الشكوك حول بقاء اللاعب الفرنسي بول بوغبا في صفوف فريقه إلى ما بعد انتهاء عقده في 30 يونيو/حزيران 2022.
وأوضح رانغنيك إنه إنه ليس مضطرا لإقناع اللاعبين للبقاء في النادي، مؤكدا إنه "من المفترض أن كل لاعب يريد اللعب والبقاء في صفوف ناد مثل مانشستر يونايتد، لكن إذا لم يكن اللاعب يرغب في اللعب، فأعتقد أنه لا فائدة من اقناعه بتغيير قناعاته".
وشدد رانغنيك عللى أنه ليس فقط مدرب لبول بوغبا بل مدرب لجميع اللاعبين الآخرين، وتابع "طموحي تطوير مستوياتهم وهذا ممكن فقط من خلال تطوير مستوى الفريق كله".
يذكر أن بوغبا يتعافى حاليا من إصابة في تمزق عضلي أصابت فخذه ويخضع للعلاج في دبي، فيما كشف المدرب عن أن بوغبا يحتاج إلى شهر إضافي للعودة إلى الملاعب.
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