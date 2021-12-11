مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور موسكو وكييف لبحث التسوية في أوكرانيا

واشنطن- سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن "مساعدة الوزير في المكتب الخاص بشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، ستزور كييف وموسكو في الفترة من 13 و15 كانون الأول/ديسمبر للقاء مسؤولين رفيعي المستوى".وأشار البيان إلى أن دونفريد ستتوجه بعد ذلك إلى بروكسل، حيث ستعقد مشاورات مع شركاء الولايات المتحدة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لمناقشة الجهود حول التسوية الدبلوماسية للوضع في أوكرانيا.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، كارين دونفريد، ستزور موسكو وكييف في الفترة من 13 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري لبحث التسوية الدبلوماسية للوضع حول أوكرانيا.
واشنطن- سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن "مساعدة الوزير في المكتب الخاص بشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، ستزور كييف وموسكو في الفترة من 13 و15 كانون الأول/ديسمبر للقاء مسؤولين رفيعي المستوى".
وأشار البيان إلى أن دونفريد ستتوجه بعد ذلك إلى بروكسل، حيث ستعقد مشاورات مع شركاء الولايات المتحدة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لمناقشة الجهود حول التسوية الدبلوماسية للوضع في أوكرانيا.