https://arabic.sputniknews.com/20211211/مصرع-شخصين-ومحاصرة-وإصابة-العشرات-بسبب-إعصار-في-ولايتين-أمريكيتين-1053798730.html

مصرع شخصين ومحاصرة وإصابة العشرات بسبب إعصار في ولايتين أمريكيتين

مصرع شخصين ومحاصرة وإصابة العشرات بسبب إعصار في ولايتين أمريكيتين

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، مساء أمس الجمعة، ووقعت عشرات الإصابات بعد أن ضرب إعصار دارا لرعاية المسنين ومخزنا لشركة أمازون في ولايتين أمريكيتين. 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T07:08+0000

2021-12-11T07:08+0000

2021-12-11T07:08+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تقارير تفيد بأن إعصارا هز دار رعاية مسنين في ولاية أركنساس ما تسبب في مصرع شخصين، كما تم الإبلاغ عن إصابات في مستودع تابع لشركة أمازون في ولاية إلينوي بعد انهيار سقف المبنى.من جانبه، قال مارفن داي، القاضي في مقاطعة كريغيد، إن الإعصار ضرب دار رعاية مونيت مانور في حوالي الساعة 8:15 مساء، ما أسفر عن محاصرة 20 شخصا داخل المبنى، كما أصيب خمسة أشخاص بجروح خطيرة، وآخرون بجروح طفيفة.وأضاف داي: "يبدو المبنى مدمرا إلى حد كبير، لقد حدث كل شيء بسرعة، وتوجهت طواقم الطوارئ والشرطة ورجال الإطفاء إلى المنطقة لتقديم المساعدة إلى دار الرعاية التي تضم نحو 90 سريرا".في السياق ذاته، أظهرت لقطات تلفزيونية عشرات من سيارات الطوارئ في مركز أمازون بالقرب من إدواردسفيل، بولاية إلينوي.وأوضحت وكالة إدارة الطوارئ في كولينزفيل، إلينوي، على فيسبوك، بأن ما وقع هو حادث انهيار أسفر عن إصابات جماعية، فيما صرح أحد المسؤولين لمحطة KTVI-TV بأنه يُعتقد أن ما يصل إلى 100 شخص كانوا في المبنى يعملون في النوبة الليلية وقت الانهيار.ووقع الانهيار بسبب عاصفة رعدية قوية، وربما إعصار، ضرب منطقة سانت لويس، حيث تم الإبلاغ عن رياح بلغت سرعتها 70 ميلاً في الساعة في أجزاء من مقاطعتي سانت تشارلز وسانت لويس في ميسوري.تم نقل ما لا يقل عن ثلاثة من سكان مقاطعة سانت تشارلز إلى المستشفى وتضررت عدة منازل في المنطقة القريبة من أوغوستا بولاية ميسوري.

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