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https://arabic.sputniknews.com/20211211/موعد-مع-شهب-التوأميات-2021-في-سماء-مصر-والعالم-العربي-الإثنين-المقبل-1053816514.html
موعد مع شهب "التوأميات 2021" في سماء مصر والعالم العربي.. الإثنين المقبل
موعد مع شهب "التوأميات 2021" في سماء مصر والعالم العربي.. الإثنين المقبل
ستكون سماء مصر والمنطقة العربية على موعد، منتصف ليل الإثنين 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع حدث سنوي لذروة تساقط شهب التوأميات، والتي تعد واحدة من أبرز زخات... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T14:54+0000
2021-12-11T14:54+0000
العالم العربي
شهب
مصر
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واعتبرت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها أن سنة 2021 غير مثالية لتساقط شهب التوأميات بسبب تزامن وجود القمر الأحدب المتزايد في قبة السماء معظم الليل مع ذروة نشاطها، ما سيتسبب في طمس معظم الشهب الخافتة، إلا أن التقرير أكد أن تعدد التوأميات وإشراقها سيساهم في إمكانية أن يكون التساقط بنسب جيدة، والتي تبدأ حوالي الساعة 3 صباحًا حتى الفجر.وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن نشاط التوأميات السنوي عادة ما يحدث في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول، حيث تنتج ما قد يصل إلى 120 شهاباً ملوناً في الساعة الواحدة في وقت الذروة.ويبقى من الصعب تحديد العدد الحقيقي للتوأميات الذي يمكن مشاهدتها، والتي ستظهر للعيان عندما تحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و 100 كيلومترا.وتعود مصادر معظم زخات الشهب لـ "المذنبات"، فيما يعود مصدر شهب التوأميات الجسم – للمذنب الصخري فايثون 3200، وهو مذنب قريب جدا من الشمس.ويعتقد أن الجسم - فايثون 3200 - قد يتشكل له ذيل احيانا يشبه ذيل المذنبات وينثر مادته (الغبار) التي تتساقط في صورة شهب التوأميات، وهذا بالفعل ما تم تسجيله عند اقترابة من الشمس .يذكر أن شهب التوأميات يمكن أن تنتج شهبا ساطعة جداً تسمى " الكرات النارية "، وهي أكبر من الشهب العادية وليس لها تأثير على الأرض.
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العالم العربي, شهب, مصر

موعد مع شهب "التوأميات 2021" في سماء مصر والعالم العربي.. الإثنين المقبل

14:54 GMT 11.12.2021
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورسماء مليئة بالنجوم في إقليم كراسنودار أثناء مطر النيازك "شهب البرشاويات"
سماء مليئة بالنجوم في إقليم كراسنودار أثناء مطر النيازك شهب البرشاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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ستكون سماء مصر والمنطقة العربية على موعد، منتصف ليل الإثنين 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع حدث سنوي لذروة تساقط شهب التوأميات، والتي تعد واحدة من أبرز زخات الشهب السنوية.
واعتبرت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها أن سنة 2021 غير مثالية لتساقط شهب التوأميات بسبب تزامن وجود القمر الأحدب المتزايد في قبة السماء معظم الليل مع ذروة نشاطها، ما سيتسبب في طمس معظم الشهب الخافتة، إلا أن التقرير أكد أن تعدد التوأميات وإشراقها سيساهم في إمكانية أن يكون التساقط بنسب جيدة، والتي تبدأ حوالي الساعة 3 صباحًا حتى الفجر.
وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن نشاط التوأميات السنوي عادة ما يحدث في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول، حيث تنتج ما قد يصل إلى 120 شهاباً ملوناً في الساعة الواحدة في وقت الذروة.
ويبقى من الصعب تحديد العدد الحقيقي للتوأميات الذي يمكن مشاهدتها، والتي ستظهر للعيان عندما تحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و 100 كيلومترا.
وتعود مصادر معظم زخات الشهب لـ "المذنبات"، فيما يعود مصدر شهب التوأميات الجسم – للمذنب الصخري فايثون 3200، وهو مذنب قريب جدا من الشمس.
ويعتقد أن الجسم - فايثون 3200 - قد يتشكل له ذيل احيانا يشبه ذيل المذنبات وينثر مادته (الغبار) التي تتساقط في صورة شهب التوأميات، وهذا بالفعل ما تم تسجيله عند اقترابة من الشمس .
يذكر أن شهب التوأميات يمكن أن تنتج شهبا ساطعة جداً تسمى " الكرات النارية "، وهي أكبر من الشهب العادية وليس لها تأثير على الأرض.
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