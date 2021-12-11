https://arabic.sputniknews.com/20211211/هل-ينجح-الخيار-الثالث-الذي-يطرحه-الاتحاد-التونسي-للشغل-في-دفع-الحوار-الوطني-1053812578.html

هل ينجح "الخيار الثالث" الذي يطرحه الاتحاد التونسي للشغل في دفع الحوار الوطني

هل ينجح "الخيار الثالث" الذي يطرحه الاتحاد التونسي للشغل في دفع الحوار الوطني

بدأ اتحاد الشغل التونسي مشاورات حول ما وصفه بـ "الخيار الثالث" من أجل وضع خطة للإنقاذ، وإصلاح الخلل الذي يمس مختلف القطاعات في البلاد. 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T13:22+0000

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هل ينجح "الخيار الثالث" الذي يطرحه الاتحاد التونسي للشغل في دفع الحوار الوطني هل ينجح "الخيار الثالث" الذي يطرحه الاتحاد التونسي للشغل في دفع الحوار الوطني

وقال أمين عام الاتحاد، نورالدين الطبوبي، في خطاب أثناء فعالية نقابية إن الاتحاد "انطلق في المشاورات حول الخيار الثالث، وستبرز مخرجاته قريبا" مشيرا إلى أن "الاتحاد ليس لديه خلافات مع رئيس الجمهورية، ولايمكنه دعم مسارات صحيحة لا تشارك فيه القوى الخيرة ومن بينها الاتحاد“.واعتبر أمين عام الاتحاد التونسي للشغل أن "العديد من القرارات السياسية في تونس كانت متسرعة، وكان هناك سوء إدارة للمرحلة إلى أن جاءت الفرصة في 25 تموز/ يوليو"، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التياتخذها الرئيس قيسسعيد، مشددا على "ضرورة التعلم من أخطاء ما قبل هذه المرحلة" .وقال المحلل السياسي التونسي، فريد العليبي لـ"راديو سبوتنيك"، إن:وأكد العليبي إن:من جهته، أكد القيادي بالتيار الشعبي، محسن النابتي، أن "التيار الشعبي يرى أن تونس ليست في موضع تنوع اختيارات، حيث تواجه معركة وطنية كبرى يتوقف عليها مصير البلاد، فإما أن تتحرر من القوى التي نكلت بالشعب خلال السنوات العشر الماضية ، أو ينتكس المسار برمته بما قد يؤدي إلى انهيار الدولة"كما اعتبر المحلل السياسي، رافع الطبيب، أن:إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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