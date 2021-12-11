وزير التجارة الخارجية الإماراتي: نعتزم رفع التبادل التجاري مع روسيا إلى 20 مليار دولار

موسكو - سبوتنيك. وقال الزيودي لوكالة "سبوتنيك" في إطار مشاركته بمؤتمر الصادرات الروسية: وأضاف الزيودي: "وخلال الفترة القادمة نعمل مع الجانب الروسي على سبل تعزيز التبادل التجاري ورفعه إلى 20 مليار دولار خلال الخمس السنوات القادمة ومواصلة الاستثمارات في مجالات أخرى".
أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، أن الإمارات العربية المتحدة وروسيا مهتمتان بتعزيز ورفع مستوى التبادل التجاري خلال الخمس السنوات القادمة إلى 20 مليار دولار أميركي.
موسكو - سبوتنيك. وقال الزيودي لوكالة "سبوتنيك" في إطار مشاركته بمؤتمر الصادرات الروسية:
العلاقة بين روسيا ودولة الإمارات علاقة إستراتيجية، وصلت فيها نسبة التبادل التجاري إلى تقريبا 3.5 مليار دولار أمريكي، وشهدنا خلال هذا العام نموا كبيرا في التبادل التجاري مقارنة بالعام الماضي، نستطيع القول 80 في المائة نمو في هذا التبادل.
وأضاف الزيودي: "وخلال الفترة القادمة نعمل مع الجانب الروسي على سبل تعزيز التبادل التجاري ورفعه إلى 20 مليار دولار خلال الخمس السنوات القادمة ومواصلة الاستثمارات في مجالات أخرى".