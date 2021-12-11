https://arabic.sputniknews.com/20211211/وكالة-إيرانية-الغرب-لا-يزال-يجتهد-لتغيير-الأجواء-نحو-تصعيد-الضغوط-على-إيران-1053796280.html

وكالة إيرانية: الغرب لا يزال يجتهد لتغيير الأجواء نحو تصعيد الضغوط على إيران

وكالة إيرانية: الغرب لا يزال يجتهد لتغيير الأجواء نحو تصعيد الضغوط على إيران

لفتت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى أن الغرب لا يزال بتضامنه مع أمريكا يجتهد لتغيير الأجواء نحو تصعيد الضغوط على إيران. 11.12.2021, سبوتنيك عربي

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2021-12-11T01:34+0000

أخبار ايران اليوم

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طهران - سبوتنيك. وقالت الوكالة في تقرير مساء أمس الجمعة:" لا يزال الجانب الغربي بالتضامن مع أميركا يجتهد لتغيير الأجواء نحو تصعيد الضغوط على إيران".وأضافت:" ممثلو الترويكا الأوروبية بذلوا مساعي كبيرة لتغيير مسار المفاوضات لأهداف ثلاثة: أخذ امتيازات من الصين وروسيا، أخذ امتيازات من إيران، أخذ امتيازات من الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن سلوكيات الترويكا الأوروبية أخلت بمهمة جوزيب بوريل ومساعده إنريكي مورا.وتابعت الوكالة:"المقترحات الإيرانية الفنية والموثقة أقلقت الأطراف الغربية بشدة، وأمام جدية إيران ودعم الصين وروسيا وممثل الاتحاد الأوروبي، يخططون بالتشاور مع روبرت مالي، لتغيير مسار المفاوضات".هذا واحتضنت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق في 2018، وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية. وتم الإعلان، الأسبوع الماضي، عن توقف فني في جولة المفاوضات.

https://arabic.sputniknews.com/20211208/واشنطن-تؤكد-سنعود-لمفاوضات-الاتفاق-النووي-الإيراني-نهاية-الأسبوع-1053720838.html

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