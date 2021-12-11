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https://arabic.sputniknews.com/20211211/ولي-العهد-الأردني-يعلق-على-هزيمة-منتخب-بلاده-وخروجه-من-كأس-العرب-1053824205.html
ولي العهد الأردني يعلق على هزيمة منتخب بلاده وخروجه من "كأس العرب"
ولي العهد الأردني يعلق على هزيمة منتخب بلاده وخروجه من "كأس العرب"
علق الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني على هزيمة منتخب بلاده الليلة أمام المنتخب المصري في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T19:24+0000
2021-12-11T19:24+0000
2021-12-11T19:24+0000
أخبار الأردن
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وأشاد الأمير بأداء المنتخب الأردني رغم خروجه من البطولة بعد هزيمته أمام منتخب الفراعنة بنتيجة 3/1 في المبارة القوية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.ونشر ولي العهد عبر خاصية "الستوري" على حسابه بالانستغرام صورة لفرحة لاعبي المنتخب الأردني بالهدف الأول معلقا عليها: "ما قصروا النشامى.. مباراة عظيمة وأداء مشرف"، بحسب ما نقل موقع "رؤيا" الأردني.ولم تحسم المبارة في الوقت الأصلي ولعب المنتخبان أشواطا إضافية حسمت فيها مصر فوزها وتأهل منتخبها إلى دور قبل النهائي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
ولي العهد الأردني يعلق على هزيمة منتخب بلاده وخروجه من "كأس العرب"
علق الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني على هزيمة منتخب بلاده الليلة أمام المنتخب المصري في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.
وأشاد الأمير بأداء المنتخب الأردني رغم خروجه من البطولة بعد هزيمته أمام منتخب الفراعنة بنتيجة 3/1 في المبارة القوية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.
ونشر ولي العهد عبر خاصية "الستوري" على حسابه بالانستغرام صورة لفرحة لاعبي المنتخب الأردني بالهدف الأول معلقا عليها: "ما قصروا النشامى.. مباراة عظيمة وأداء مشرف"، بحسب ما نقل موقع "
رؤيا
" الأردني.
ولم تحسم المبارة في الوقت الأصلي ولعب المنتخبان أشواطا إضافية حسمت فيها مصر فوزها وتأهل منتخبها إلى دور قبل النهائي.