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https://arabic.sputniknews.com/20211211/5-طرق-مؤكدة-للتخلص-من-الدهون-الحشوية-1053825613.html
5 طرق مؤكدة للتخلص من الدهون الحشوية
5 طرق مؤكدة للتخلص من الدهون الحشوية
تعرف الدهون الحشوية بأنها تلك الدهون التي تحيط بالأعضاء الداخلية في تجويف البطن مثل المعدة والكبد والأمعاء، ويمكن أن تسبب العديد من المشاكل الطبية كالسري... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T19:23+0000
2021-12-11T19:23+0000
حرق الدهون
أمراض القلب
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ويوصي الخبراء باتباع خمسة طرق مؤكدة للتخلص من تلك الدهون الخطيرة، بحسب موقع eatthis.1.إنقاص الوزنأسهل طريقة لتقليل الدهون الحشوية هي إنقاص الوزن. يقول سكوت بوتش طبيب متخصص في طب السمنة في كليفلاند كلينيك: "يمكن لفقدان الوزن وحده أن يقلل بشكل فعال من الدهون الحشوية"، مشيرا إلى أنه "بفقدان 10% من وزنك، قد تفقد ما يصل إلى 30% من دهون جسمك".2. اتباع نظام غذائي صحيالنظام الغذائي المليء بالمشروبات الغازية أو المشروبات الغازية المحتوية على الفركتوز لا يزيد فقط من تناول السعرات الحرارية، ولكنه يؤثر أيضا على كيفية نمو دهون البطن.لذلك عليك التخلص من المشروبات المحلاة بالسكر والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، وركز نظامك الغذائي على الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والألياف والمكسرات والحبوب الكاملة.3. التمارين الرياضيةاتباع نظام غذائي وحده لن يقلل من دهون البطن. التحرك أكثر أمر بالغ الأهمية.يقول كيري ستيوارت إد، مدير علم وظائف الأعضاء الإكلينيكي والبحثي في ​​جونز هوبكنز ميديسن: "يبدو أن التمرينات تعمل على التخلص من دهون البطن على وجه الخصوص لأنها تقلل مستويات الأنسولين المنتشرة في الجسم - والتي من شأنها أن تشير إلى الجسم للتشبث بالدهون- وتتسبب في استخدام الكبد للأحماض الدهنية".ويضيف أن النشاط البدني المعتدل جنبا إلى جنب مع تمارين القوة يعملان بشكل أفضل لحرق دهون البطن.4. النوم الجيدوجد الباحثون في جامعة ويك فورست أن الذين ينامون خمس ساعات أو أقل كل ليلة يزيدون 2.5 مرة من دهون البطن مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا على قسط كافٍ من النوم.يقول الخبراء، بما في ذلك مؤسسة النوم الوطنية، إنه يجب أن تهدف إلى النوم من سبع إلى تسع ساعات في الليلة. سيؤدي ذلك إلى خفض دهون البطن وتقليل خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والخرف.5. الابتعاد عن التوتريؤدي التوتر المفرط إلى إنتاج الجسم المزيد من هرمون الإجهاد الكورتيزول، الذي يخبر الجسم بالاحتفاظ بالدهون حول البطن للتغلب على التوتر.
https://arabic.sputniknews.com/20210918/5-أطعمة-شائعة-تحرق-الدهون-الحشوية-الخطيرة-داخل-البطن-1050189451.html
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حرق الدهون, أمراض القلب

5 طرق مؤكدة للتخلص من الدهون الحشوية

19:23 GMT 11.12.2021
© Photo / Pixabay//jarmolukالسمنة
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Photo / Pixabay//jarmoluk
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تعرف الدهون الحشوية بأنها تلك الدهون التي تحيط بالأعضاء الداخلية في تجويف البطن مثل المعدة والكبد والأمعاء، ويمكن أن تسبب العديد من المشاكل الطبية كالسري وأمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة وكذلك عدد من أنواع السرطان.
ويوصي الخبراء باتباع خمسة طرق مؤكدة للتخلص من تلك الدهون الخطيرة، بحسب موقع eatthis.
1.إنقاص الوزن
أسهل طريقة لتقليل الدهون الحشوية هي إنقاص الوزن. يقول سكوت بوتش طبيب متخصص في طب السمنة في كليفلاند كلينيك: "يمكن لفقدان الوزن وحده أن يقلل بشكل فعال من الدهون الحشوية"، مشيرا إلى أنه "بفقدان 10% من وزنك، قد تفقد ما يصل إلى 30% من دهون جسمك".
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2. اتباع نظام غذائي صحي
النظام الغذائي المليء بالمشروبات الغازية أو المشروبات الغازية المحتوية على الفركتوز لا يزيد فقط من تناول السعرات الحرارية، ولكنه يؤثر أيضا على كيفية نمو دهون البطن.
لذلك عليك التخلص من المشروبات المحلاة بالسكر والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، وركز نظامك الغذائي على الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والألياف والمكسرات والحبوب الكاملة.
3. التمارين الرياضية
اتباع نظام غذائي وحده لن يقلل من دهون البطن. التحرك أكثر أمر بالغ الأهمية.
يقول كيري ستيوارت إد، مدير علم وظائف الأعضاء الإكلينيكي والبحثي في ​​جونز هوبكنز ميديسن: "يبدو أن التمرينات تعمل على التخلص من دهون البطن على وجه الخصوص لأنها تقلل مستويات الأنسولين المنتشرة في الجسم - والتي من شأنها أن تشير إلى الجسم للتشبث بالدهون- وتتسبب في استخدام الكبد للأحماض الدهنية".
ويضيف أن النشاط البدني المعتدل جنبا إلى جنب مع تمارين القوة يعملان بشكل أفضل لحرق دهون البطن.
4. النوم الجيد
وجد الباحثون في جامعة ويك فورست أن الذين ينامون خمس ساعات أو أقل كل ليلة يزيدون 2.5 مرة من دهون البطن مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا على قسط كافٍ من النوم.
يقول الخبراء، بما في ذلك مؤسسة النوم الوطنية، إنه يجب أن تهدف إلى النوم من سبع إلى تسع ساعات في الليلة. سيؤدي ذلك إلى خفض دهون البطن وتقليل خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والخرف.
5. الابتعاد عن التوتر
يؤدي التوتر المفرط إلى إنتاج الجسم المزيد من هرمون الإجهاد الكورتيزول، الذي يخبر الجسم بالاحتفاظ بالدهون حول البطن للتغلب على التوتر.
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