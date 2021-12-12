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إصابة جندي من حرس الحدود البولندي جراء التصادم مع المهاجرين
إصابة جندي من حرس الحدود البولندي جراء التصادم مع المهاجرين
أعلنت قيادة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، عن إصابة جندي في صفوفها على الحدود البيلاروسية، وذلك بعد تصادم حصل مع المهاجرين غير الشرعيين. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T13:46+0000
2021-12-12T13:46+0000
بولندا
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وأصدر قيادة حرس الحدود البولندي بيانا رسميا بشأن الحادثة قالت فيه "اليوم عند الحدود البولندية البيلاروسية في منطقة تشيريسما عبرت مجموعة مؤلفة من 55 شخصًا الحدود، حيث حصل تصادم مع قوات الحدود وقام أحد المهاجرين بطعن أحد جنود".وبحسب البيان، تمكنت مجموعة من المهاجرين من عبور الحدود، وتم اعتقالهم جميعا، مشيرا إلى أن معظم المعتقلين هم من الجنسية العراقية.وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروسيا في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.
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بولندا

إصابة جندي من حرس الحدود البولندي جراء التصادم مع المهاجرين

13:46 GMT 12.12.2021
© REUTERS / Kacper Pempelقوات الجيش البولندي على الحدود البولندية البيلاروسية، 14 أكتوبر 2021
قوات الجيش البولندي على الحدود البولندية البيلاروسية، 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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أعلنت قيادة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، عن إصابة جندي في صفوفها على الحدود البيلاروسية، وذلك بعد تصادم حصل مع المهاجرين غير الشرعيين.
وأصدر قيادة حرس الحدود البولندي بيانا رسميا بشأن الحادثة قالت فيه "اليوم عند الحدود البولندية البيلاروسية في منطقة تشيريسما عبرت مجموعة مؤلفة من 55 شخصًا الحدود، حيث حصل تصادم مع قوات الحدود وقام أحد المهاجرين بطعن أحد جنود".
وبحسب البيان، تمكنت مجموعة من المهاجرين من عبور الحدود، وتم اعتقالهم جميعا، مشيرا إلى أن معظم المعتقلين هم من الجنسية العراقية.
وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروسيا في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.
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