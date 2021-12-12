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https://arabic.sputniknews.com/20211212/إصابة-رئيس-جنوب-أفريقيا-بـكوفيد-19-ونقل-سلطاته-لنائبه-1053868096.html
إصابة رئيس جنوب أفريقيا بـ"كوفيد-19" ونقل سلطاته لنائبه
إصابة رئيس جنوب أفريقيا بـ"كوفيد-19" ونقل سلطاته لنائبه
أعلنت رئاسة جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، إصابة الرئيس سيريل رامافوزا بـ"كوفيد-19"، لافتة إلى أنه يتلقى العلاج وتم نقل سلطاته إلى نائبه ديفيد مابوزا. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-12T21:19+0000
أوميكرون
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القاهرة - سبوتنيك. وأصدرت الرئاسة بيانا، اليوم الأحد، قالت فيه إن "نتائج اختبارات الرئيس أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد".يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق من اليوم الأحد، إن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" أكثر قابلية للانتقال من متحور "دلتا"، ويحد من فعالية اللقاحات، لكنه يسبب أعراضا أقل حدة، وفقا للبيانات المبكرة.وأعلنت المنظمة ظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.
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أوميكرون

إصابة رئيس جنوب أفريقيا بـ"كوفيد-19" ونقل سلطاته لنائبه

21:19 GMT 12.12.2021
© REUTERS / MIKE HUTCHINGSسيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا
سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / MIKE HUTCHINGS
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أعلنت رئاسة جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، إصابة الرئيس سيريل رامافوزا بـ"كوفيد-19"، لافتة إلى أنه يتلقى العلاج وتم نقل سلطاته إلى نائبه ديفيد مابوزا.
القاهرة - سبوتنيك. وأصدرت الرئاسة بيانا، اليوم الأحد، قالت فيه إن "نتائج اختبارات الرئيس أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد".
وأضافت أن "الرئيس في حالة معنوية جيدة، ولكن تتم مراقبته من قبل الخدمة الصحية العسكرية، ويتلقى العلاج، وكان الرئيس قد تلقى التطعيم بالكامل، وهو في عزلة ذاتية، وفوض جميع مسؤولياته إلى نائبه ديفيد مابوزا".
يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق من اليوم الأحد، إن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" أكثر قابلية للانتقال من متحور "دلتا"، ويحد من فعالية اللقاحات، لكنه يسبب أعراضا أقل حدة، وفقا للبيانات المبكرة.
وأعلنت المنظمة ظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.
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