تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الصحة العالمية: "أوميكرون" أسرع انتشارا ويحد من فعالية اللقاحات لكن أعراضه أقل حدة
https://arabic.sputniknews.com/20211212/إعلام-الرئيس-الهايتي-أعد-قائمة-بمسؤولين-مرتبطين-بتجارة-المخدرات-قبل-اغتياله-1053858973.html
إعلام: الرئيس الهايتي أعد قائمة بمسؤولين مرتبطين بتجارة المخدرات قبل اغتياله
إعلام: الرئيس الهايتي أعد قائمة بمسؤولين مرتبطين بتجارة المخدرات قبل اغتياله
قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الهاييتي جوفينيل مويز كان قد أعد قائمة بعدد من المسؤولين ورجال الأعمال المرتبطين بتجارة المخدرات قبل اغتياله. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T16:32+0000
2021-12-12T16:32+0000
اغتيال
هايتي
مخدرات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1049505990_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_54abaa42c264115db67f2541b9584156.jpg
وحسب صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد، فإن الرئيس الهايتي جوفينيل مويز كان أعد قائمة بالمسؤولين ورجال الأعمال المرتبطين بتجارة المخدرات قبل اغتياله في يوليو/ تموز، لافتة إلى أنه كان يعتزم إعطاء الأسماء للحكومة الأمريكية.وقد قُتل مويس خلال مداهمة في ساعة متأخرة من الليل لمنزله على يد مجموعة من الرجال المسلحين، من بينهم جنود كولومبيون سابقون.واعتقلت السلطات الهايتية 45 شخصا لكنها لم توجه اتهامات لأي شخص بارتكاب الجريمة.وذكرت الصحيفة نقلاً عن ثلاثة مسؤولين هاييتيين كبار على دراية بالتحقيق أن بعض الذين تم القبض عليهم اعترفوا بأن استعادة القائمة بأسماء مهربي المخدرات المشتبه بهم كانت أولوية قصوى.وقالت: "كانت الوثيقة جزءًا من سلسلة أوسع من الاشتباكات التي خاضها السيد مويز مع شخصيات سياسية وتجارية قوية ، وبعضهم يشتبه في تهريب المخدرات والأسلحة".ترك مقتل مويس هايتي فراغا سياسيا مع عدم وجود رئيس منتخب، وزاد من تأجيج موجة من عمليات الخطف من قبل العصابات التي تسيطر الآن على جزء كبير من أراضي الدولة الكاريبية.ووعدت الحكومة بتحقيق العدالة في القضية ، لكن المسؤولين القضائيين أبلغوا أيضًا عن تعرضهم للترهيب والتهديد بالقتل.
https://arabic.sputniknews.com/20210806/هايتي-تطلب-لجنة-أممية-للتحقيق-في-مقتل-رئيسها-1049776861.html
هايتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1049505990_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_78c448f7b7279303c2ac3a19b0f4bb29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اغتيال, هايتي, مخدرات

إعلام: الرئيس الهايتي أعد قائمة بمسؤولين مرتبطين بتجارة المخدرات قبل اغتياله

16:32 GMT 12.12.2021
© AP Photo / Joseph Odelynالوضع في هايتي بعد اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس، بورت أو برنس، 7 يوليو 2021
الوضع في هايتي بعد اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس، بورت أو برنس، 7 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn
تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الهاييتي جوفينيل مويز كان قد أعد قائمة بعدد من المسؤولين ورجال الأعمال المرتبطين بتجارة المخدرات قبل اغتياله.
وحسب صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد، فإن الرئيس الهايتي جوفينيل مويز كان أعد قائمة بالمسؤولين ورجال الأعمال المرتبطين بتجارة المخدرات قبل اغتياله في يوليو/ تموز، لافتة إلى أنه كان يعتزم إعطاء الأسماء للحكومة الأمريكية.
الوضع في هايتي بعد اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس، بورت أو برنس، 7 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2021
هايتي تطلب لجنة أممية للتحقيق في مقتل رئيسها
6 أغسطس, 04:14 GMT
وقد قُتل مويس خلال مداهمة في ساعة متأخرة من الليل لمنزله على يد مجموعة من الرجال المسلحين، من بينهم جنود كولومبيون سابقون.
واعتقلت السلطات الهايتية 45 شخصا لكنها لم توجه اتهامات لأي شخص بارتكاب الجريمة.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن ثلاثة مسؤولين هاييتيين كبار على دراية بالتحقيق أن بعض الذين تم القبض عليهم اعترفوا بأن استعادة القائمة بأسماء مهربي المخدرات المشتبه بهم كانت أولوية قصوى.
وقالت: "كانت الوثيقة جزءًا من سلسلة أوسع من الاشتباكات التي خاضها السيد مويز مع شخصيات سياسية وتجارية قوية ، وبعضهم يشتبه في تهريب المخدرات والأسلحة".
ترك مقتل مويس هايتي فراغا سياسيا مع عدم وجود رئيس منتخب، وزاد من تأجيج موجة من عمليات الخطف من قبل العصابات التي تسيطر الآن على جزء كبير من أراضي الدولة الكاريبية.
ووعدت الحكومة بتحقيق العدالة في القضية ، لكن المسؤولين القضائيين أبلغوا أيضًا عن تعرضهم للترهيب والتهديد بالقتل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:12 GMTوزير الصحة الإسرائيلي: من المستحيل منع تفشي أوميكرون
17:07 GMTلأول مرة... منتخب الشباب الإسرائيلي لكرة القدم يلتقي نظيره الإماراتي الليلة
17:00 GMTبرازيلي يحاول دخول "غينيس" بركوب موجة ارتفاعها 20 مترا على لوح تزلج
16:54 GMTقائد الجيش الإيراني يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي: ستتلقون ردا مناسبا وقد تنتهي حياتكم قريبا
16:53 GMTتحذيرات من تعرض قطر لطقس سيئ يرافقه رياح قوية وأمواج عالية
16:43 GMTقطر تعلن عن المباراة الأكثر مبيعا في كأس العرب... فيديو
16:41 GMTمحمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2021
16:36 GMT"خسارة إسرائيلية مفاجئة"... الكونغرس يلغي شراء بطاريتين من منظومة القبة الحديدية
16:32 GMTإعلام: الرئيس الهايتي أعد قائمة بمسؤولين مرتبطين بتجارة المخدرات قبل اغتياله
16:30 GMTسوريا تفتح أبوابها أمام الرعايا اللبنانيين اعتبارا من الغد
16:30 GMTالصحة العالمية: "أوميكرون" أسرع انتشارا ويحد من فعالية اللقاحات لكن أعراضه أقل حدة
16:26 GMTترامب يكشف عن نائبه المحتمل لانتخابات الرئاسة في 2024
16:23 GMT"مرسيدس" يحتج بعد فوز فرستابن ببطولة العالم بتفوقه على هاميلتون
16:15 GMTالملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الأمير تميم بن حمد
16:14 GMTرئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان لـ "سبوتنيك": غياب الدولة وراء الصراع الدامي في دارفور
16:10 GMTقتيلان و7 مصابين في جنوب لبنان لدى تشييع أحد عناصر حماس... فيديو
16:10 GMTأكبر طائرة في العالم تقذف طائرة أخرى أسرع من الصوت في السماء... صور وفيديو
16:07 GMTتونس.. خبراء يكشفون السيناريوهات المرتقبة بشأن إلغاء العمل بالدستور
16:06 GMTتركيا تمنح طائرات "درون" للصومال.. والمعارضة تنتقد دور أنقرة العسكري في البلاد
16:02 GMTالكشف عن تفاصيل اتهام رجل أعمال مصري في قضية "الآثار الكبرى"