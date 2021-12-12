إعلام: الرئيس الهايتي أعد قائمة بمسؤولين مرتبطين بتجارة المخدرات قبل اغتياله

وحسب صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد، فإن الرئيس الهايتي جوفينيل مويز كان أعد قائمة بالمسؤولين ورجال الأعمال المرتبطين بتجارة المخدرات قبل اغتياله في يوليو/ تموز، لافتة إلى أنه كان يعتزم إعطاء الأسماء للحكومة الأمريكية.وقد قُتل مويس خلال مداهمة في ساعة متأخرة من الليل لمنزله على يد مجموعة من الرجال المسلحين، من بينهم جنود كولومبيون سابقون.واعتقلت السلطات الهايتية 45 شخصا لكنها لم توجه اتهامات لأي شخص بارتكاب الجريمة.وذكرت الصحيفة نقلاً عن ثلاثة مسؤولين هاييتيين كبار على دراية بالتحقيق أن بعض الذين تم القبض عليهم اعترفوا بأن استعادة القائمة بأسماء مهربي المخدرات المشتبه بهم كانت أولوية قصوى.وقالت: "كانت الوثيقة جزءًا من سلسلة أوسع من الاشتباكات التي خاضها السيد مويز مع شخصيات سياسية وتجارية قوية ، وبعضهم يشتبه في تهريب المخدرات والأسلحة".ترك مقتل مويس هايتي فراغا سياسيا مع عدم وجود رئيس منتخب، وزاد من تأجيج موجة من عمليات الخطف من قبل العصابات التي تسيطر الآن على جزء كبير من أراضي الدولة الكاريبية.ووعدت الحكومة بتحقيق العدالة في القضية ، لكن المسؤولين القضائيين أبلغوا أيضًا عن تعرضهم للترهيب والتهديد بالقتل.
قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الهاييتي جوفينيل مويز كان قد أعد قائمة بعدد من المسؤولين ورجال الأعمال المرتبطين بتجارة المخدرات قبل اغتياله.
وحسب صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد، فإن الرئيس الهايتي جوفينيل مويز كان أعد قائمة بالمسؤولين ورجال الأعمال المرتبطين بتجارة المخدرات قبل اغتياله في يوليو/ تموز، لافتة إلى أنه كان يعتزم إعطاء الأسماء للحكومة الأمريكية.