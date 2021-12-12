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الأرصاد المصرية تعلن انخفاضا في درجات الحرارة الأيام المقبلة
الأرصاد المصرية تعلن انخفاضا في درجات الحرارة الأيام المقبلة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، أن تشهد البلاد اعتبارًا من غدٍ الاثنين انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-12T20:57+0000
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وبحسب بيان للهيئة، نشر على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء في فيسبوك، أنه من المتوقع أن يحدث انخفاضا بقيم تتراوح من 2 - 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.ومن جانبه قال محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن "الظاهرة الجوية الموجودة هذه الفترة هي الشبورة المائية، ولكنها غير مؤثرة على حركة الطرق ولكن يجب الحذر أثناء القيادة".وأضاف في تصريحات هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، "وارد في النصف الثاني من فصل الخريف، أن تحدث تقلبات جوية وحالات ممطرة سواء على شمال وجنوب البلاد، ولكن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنوه عن حالات عدم الاستقرار أولًا بأول".ويبدأ فصل الخريف جغرافيًا في مصر يوم 22 سبتمبر، ويمتد على مدار 3 أشهر، وينتهي الاثنين الموافق 20 ديسمبر، ليبدأ فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر، ويستمر حتى 21 مارس/آذار العام المقبل 2022.
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أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تعلن انخفاضا في درجات الحرارة الأيام المقبلة

20:57 GMT 12.12.2021
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جسر قصر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، أن تشهد البلاد اعتبارًا من غدٍ الاثنين انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
وبحسب بيان للهيئة، نشر على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء في فيسبوك، أنه من المتوقع أن يحدث انخفاضا بقيم تتراوح من 2 - 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.
ومن جانبه قال محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن "الظاهرة الجوية الموجودة هذه الفترة هي الشبورة المائية، ولكنها غير مؤثرة على حركة الطرق ولكن يجب الحذر أثناء القيادة".
وأشار شاهين إلى أن فصل الخريف مستمر حتى يوم 20 ديسمبر الجاري، ويبدأ بعدها فصل الشتاء اعتبارًا من يوم 21 ديسمبر.
وأضاف في تصريحات هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، "وارد في النصف الثاني من فصل الخريف، أن تحدث تقلبات جوية وحالات ممطرة سواء على شمال وجنوب البلاد، ولكن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنوه عن حالات عدم الاستقرار أولًا بأول".
ويبدأ فصل الخريف جغرافيًا في مصر يوم 22 سبتمبر، ويمتد على مدار 3 أشهر، وينتهي الاثنين الموافق 20 ديسمبر، ليبدأ فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر، ويستمر حتى 21 مارس/آذار العام المقبل 2022.
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