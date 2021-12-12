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الرئيس العراقي يناقش مع مسؤول أمريكي إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي
الرئيس العراقي يناقش مع مسؤول أمريكي إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي
ناقش رئيس الجمهورية، في العراق، برهم صالح ومنسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك، اليوم الأحد، إنهاء الدور القتالي... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T19:23+0000
2021-12-12T19:23+0000
أخبار العراق
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وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، في العراق، أكد صالح ومكغورك، على ضرورة نزع فتيل أزمات المنطقة ودعم مسارات الحوار.وأشار البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن "صالح استقبل، اليوم الأحد، في قصر بغداد، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك والوفد المرافق له".ولفتت إلى أنه "تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، والدفع بها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية عبر الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية عبر المشورة"، مشيرة الى أنه "تم التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب وفلوله".وأشار البيان إلى أن اللقاء "تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسارات الحوار والتلاقي لتخفيف توتراتها ومنع اندلاع الصراعات".
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أخبار العراق

الرئيس العراقي يناقش مع مسؤول أمريكي إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي

19:23 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID / POOLرئيس الجمهورية العراقية برهم صالح
رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID / POOL
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ناقش رئيس الجمهورية، في العراق، برهم صالح ومنسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك، اليوم الأحد، إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، والتأكيد على ضرورة محاربة الإرهاب.
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، في العراق، أكد صالح ومكغورك، على ضرورة نزع فتيل أزمات المنطقة ودعم مسارات الحوار.
وأشار البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن "صالح استقبل، اليوم الأحد، في قصر بغداد، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك والوفد المرافق له".
ولفتت إلى أنه "تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، والدفع بها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية عبر الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية عبر المشورة"، مشيرة الى أنه "تم التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب وفلوله".
وأشار البيان إلى أن اللقاء "تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسارات الحوار والتلاقي لتخفيف توتراتها ومنع اندلاع الصراعات".
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