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السعودية... شؤون الحرمين تطلق 3 مبادرات رقمية استثنائية
السعودية... شؤون الحرمين تطلق 3 مبادرات رقمية استثنائية
أطلقت الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس السبت، 3 مبادرات نوعية بهدف تجويد مخرجات الأعمال بما يتناسب مع الخطة المستقبلية والتحولات... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T09:09+0000
2021-12-12T09:12+0000
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ونشرت الرئاسة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها إطلاق 3 مبادرات، وهي مبادرة "ذكاء" ومبادرة "تحولات" ومبادرة "تقانة"، الأولى منها، وهي مبادرة "ذكاء" حديثة، وترتكز على إدخال الذكاء الاصطناعي في الأنظمة بهدف إظهار التقارير التفاعلية الذكية، الداعمة لاتخاذ القرار من الرئاسة العامة.وتنطلق المبادرة من 4 مشاريع حديثة من أجل إحداث نقلة نوعية وتطويرية في مجال تقديم الخدمات، فيما ترتكز مبادرة "تحولات" على المشاريع والأنظمة التي ترفع من عملية التحول الرقمي، بدعوى التخلص من الإجراءات التقليدية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.وتأتي المبادرة الثالثة التي أطلقتها الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعنوان "تقانة"، ويعود الهدف منها إلى بناء وتطوير المهارات الرقمية والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، عبر مشروع تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، وتطوير عمل منصة الحرمين الشريفين، ومشروع زيادة السعة التخزينية لمراكز البيانات.
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الحج, أخبار السعودية اليوم, السعودية

السعودية... شؤون الحرمين تطلق 3 مبادرات رقمية استثنائية

09:09 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 09:12 GMT 12.12.2021)
© REUTERS / Saudi Ministry of Mediaالتحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / Saudi Ministry of Media
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أطلقت الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس السبت، 3 مبادرات نوعية بهدف تجويد مخرجات الأعمال بما يتناسب مع الخطة المستقبلية والتحولات الرقمية "2024".
ونشرت الرئاسة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها إطلاق 3 مبادرات، وهي مبادرة "ذكاء" ومبادرة "تحولات" ومبادرة "تقانة"، الأولى منها، وهي مبادرة "ذكاء" حديثة، وترتكز على إدخال الذكاء الاصطناعي في الأنظمة بهدف إظهار التقارير التفاعلية الذكية، الداعمة لاتخاذ القرار من الرئاسة العامة.
وتنطلق المبادرة من 4 مشاريع حديثة من أجل إحداث نقلة نوعية وتطويرية في مجال تقديم الخدمات، فيما ترتكز مبادرة "تحولات" على المشاريع والأنظمة التي ترفع من عملية التحول الرقمي، بدعوى التخلص من الإجراءات التقليدية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وتأتي المبادرة الثالثة التي أطلقتها الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعنوان "تقانة"، ويعود الهدف منها إلى بناء وتطوير المهارات الرقمية والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، عبر مشروع تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، وتطوير عمل منصة الحرمين الشريفين، ومشروع زيادة السعة التخزينية لمراكز البيانات.
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