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https://arabic.sputniknews.com/20211212/السعودية-تقر-ميزانية-2022-والملك-سلمان-يصدر-توجيها-إلى-مجلس-الوزراء-1053865663.html
السعودية تقر ميزانية 2022... والملك سلمان يصدر توجيها إلى مجلس الوزراء
السعودية تقر ميزانية 2022... والملك سلمان يصدر توجيها إلى مجلس الوزراء
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، ميزانية عام 2022 بنفقات تبلغ قيمتها 955 مليار ريال. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T19:59+0000
2021-12-12T19:59+0000
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار السعودية اليوم
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وقالت وكالة الأنباء السعودية- واس، إن "مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هجرية (2022 ميلادية)، بفائض يصل إلى نحو 24 مليار دولار.وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن هذه الميزانية جاءت بعد تجاوز المملكة، الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كورونا، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن المملكة تهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية.وأكد الملك سلمان عزمة بلاده على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، مشيرا إلى أنه وجه الوزراء والمسؤولين، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية ومتابعة الوضع الصحي وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم

السعودية تقر ميزانية 2022... والملك سلمان يصدر توجيها إلى مجلس الوزراء

19:59 GMT 12.12.2021
© REUTERSمجلس الوزراء السعودي أثناء إقرار موازنة 2018
مجلس الوزراء السعودي أثناء إقرار موازنة 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS
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أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، ميزانية عام 2022 بنفقات تبلغ قيمتها 955 مليار ريال.
وقالت وكالة الأنباء السعودية- واس، إن "مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هجرية (2022 ميلادية)، بفائض يصل إلى نحو 24 مليار دولار.
وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن هذه الميزانية جاءت بعد تجاوز المملكة، الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كورونا، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن المملكة تهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية.

وأضاف أن "الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ 950 مليار ريال (254.5 مليار دولار)، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال (278.5 مليار دولار)، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال (24 دولار).

وأكد الملك سلمان عزمة بلاده على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، مشيرا إلى أنه وجه الوزراء والمسؤولين، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية ومتابعة الوضع الصحي وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
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