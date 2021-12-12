https://arabic.sputniknews.com/20211212/الشوكولاتة-الروسية-تتخطى-السويسرية-في-قائمة-الحلوى-المصدرة-في-العالم-1053852997.html

الشوكولاته الروسية تتخطى السويسرية في قائمة الحلوى المصدرة في العالم

الشوكولاته الروسية تتخطى السويسرية في قائمة الحلوى المصدرة في العالم

حقق صانعو الحلويات الروس نجاحًا كبيرًا بطرد منافسيهم السويسريين من قمة المصدرين العالميين للشوكولاتة. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T14:48+0000

2021-12-12T14:48+0000

2021-12-12T14:49+0000

شوكولاتة

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وفقًا لجمعية شركات صناعة الحلويات (ASKOND)، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بلغت صادرات الشوكولاتة المصنوعة في روسيا 838 مليون دولار سنويًا، بينما كان الرقم السويسري لنفس الفترة 819 مليون دولار فقط.وذكرت صحيفة "rg" الروسية، أن روسيا تصدر الشوكولاتة أكثر من الفوتكا بـ 6.5 ضعف، حيث أنها تصدر فوتكا بقيمة 130 مليون دولار.وأضاف الموقع أن صناعة الشوكولاتة في روسيا عريقة جدا، ففي بداية القرن العشرين، كان هناك 170 مصنعًا للشوكولاتة تعمل في سانت بطرسبرغ، و 213 مصنعًا في موسكو. وفي عام 1900، ذهب خمسة من أصل 370 مصنعًا روسيًا للحلويات إلى المعرض العالمي في باريس. وعادوا بجوائز قيمة ومهمة، وحصل مصنع موسكو"Bolshevik" على الميدالية الذهبية، وحصل مصنع "Abrikosov" على الميدالية الفضية، وحصل كل من مصنعي "Einem" و "Bormann" على جائزة "Grand Prix"، وحصل "Victoria" على تقييم جدير بالثناء.تتحدث الحقيقة التالية أيضًا عن جودة الشوكولاتة الروسية، ففي عام 1973، عثرت البعثة القطبية لديمتري شبارو إلى القطب الشمالي على مستودع أغذية للمستكشف القطبي الشهير إدوارد تول في تايمير، بما في ذلك 40 قطعة من الشوكولاتة صنعت في عام 1900، في حالة ممتازة.كان لدى مصانع الحلويات الروسية أيضًا تشكيلة واسعة جدًا من أنواع الشومولاتة، على سبيل المثال أنتج معمل "Abrikosov 800" نوع من الشوكولاتة تسمى بالشوكولاتة الشعبية، وكذلك أعشاب من الفصيلة الخبازية والكراميل والمربى.ولكن كما هو موصوف في مواد متحف تاريخ الشوكولاتة الروسية، فبعد قيام الاتحاد السوفييتي توقفت العديد من مصانع الحلويات كليًا أو جزئيًا، ودُمرت المعدات، وفُقد متخصصون فريدون.ولم يحدث انتعاش في صناعة الشوكولاتة إلا في عام 2014، كان لروسيا ميزان تجارة خارجية سلبي في صناعة الحلويات، أي أنها استوردت أكثر مما صدرت.وبدأت "صناعة الحلويات" تتعافى بسرعة، ونتيجة لذلك نمت صادرات الحلويات الروسية بالفعل إلى 92 دولة.حتى الآن المستهلكون الرئيسيون هم جمهورية الصين الشعبية، وكذلك جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، وفي الآونة الأخيرة، توسعت الصادرات على حساب دول مثل صربيا والبرازيل ونيجيريا ودول الشرق الأوسط. في عام 2021، زادت صادرات الحلويات الروسية بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي وقد تصل من الناحية المادية إلى 824.5 ألف طن.

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شوكولاتة