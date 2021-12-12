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الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن اللقاء الثنائي بين بوتين وبايدن
الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن اللقاء الثنائي بين بوتين وبايدن
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، المزيد من التفاصيل خلال المحادثات الثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T09:00+0000
2021-12-12T09:00+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
بوتين
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وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة خاصة على قناة "روسيا 1" في برنامج "موسكو الكرملين بوتين" تحدث فيها عن التفاصيل الجديدة عن اللقاء الثنائي وقال إن "لهجة المحادثات بين الرئيسين عبر الفيديو كانت محددة للغاية ودون أي تناقضات".وأضاف بيسكوف قائلا: "الرؤساء بطبيعة الحال يظهرون لبعضهم البعض سمات الاتصال والتواصل الجيد، ولكن من وجهة نظر المواضيع ومناقشة القضايا فهناك نبرة محددة للغاية لا تسمح بالتناقضات بين الجانبين".ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن, بوتين

الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن اللقاء الثنائي بين بوتين وبايدن

09:00 GMT 12.12.2021
© REUTERS / HANDOUTمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، لقاء عبر الفيديو، 7 ديسمبر 2021
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، لقاء عبر الفيديو، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، المزيد من التفاصيل خلال المحادثات الثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.
وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة خاصة على قناة "روسيا 1" في برنامج "موسكو الكرملين بوتين" تحدث فيها عن التفاصيل الجديدة عن اللقاء الثنائي وقال إن "لهجة المحادثات بين الرئيسين عبر الفيديو كانت محددة للغاية ودون أي تناقضات".
وأضاف بيسكوف قائلا: "الرؤساء بطبيعة الحال يظهرون لبعضهم البعض سمات الاتصال والتواصل الجيد، ولكن من وجهة نظر المواضيع ومناقشة القضايا فهناك نبرة محددة للغاية لا تسمح بالتناقضات بين الجانبين".
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.
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