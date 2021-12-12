الكشف عن تفاصيل اتهام رجل أعمال مصري في قضية "الآثار الكبرى"

وقالت البوابة المصرية إن النيابة العامة أمرت، اليوم الأحد، بإحالة راتب وعلاء حسانين الشهير بـ"نائب الجن"، وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الآثار الكبرى".جاء ذلك بعدما جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس راتب لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمويل تشكيل عصابي بزعامة علاء حسانين لتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى".وكانت النيابة قد قالت في وقت سابق إنها تلقت نتائج تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي كشفت عن قيام عصابة مشكلة من 19 شخصا، بالاتجار في قطع أثرية منهوبة حصلوا عليها بعد عمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.في السياق ذاته، أنكر علاء حسانين إدارته التشكيل العصابة بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والإتجار فيها، كما نفى صلته بالمضبوطات وبباقي المتهمين سوى شقيقه والشخص الثالث المضبوط معه داخل السيارة وبحوزتهم الآثار المنهوبة.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
كشفت بوابة الأهرام الإلكترونية عن تفاصيل اتهام رجل الأعمال المصري حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الآثار الكبرى".
وقالت البوابة المصرية إن النيابة العامة أمرت، اليوم الأحد، بإحالة راتب وعلاء حسانين الشهير بـ"نائب الجن"، وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الآثار الكبرى".
جاء ذلك بعدما جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس راتب لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمويل تشكيل عصابي بزعامة علاء حسانين لتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى".
وكانت النيابة قد قالت في وقت سابق إنها تلقت نتائج تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي كشفت عن قيام عصابة مشكلة من 19 شخصا، بالاتجار في قطع أثرية منهوبة حصلوا عليها بعد عمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.
في السياق ذاته، أنكر علاء حسانين إدارته التشكيل العصابة بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والإتجار فيها، كما نفى صلته بالمضبوطات وبباقي المتهمين سوى شقيقه والشخص الثالث المضبوط معه داخل السيارة وبحوزتهم الآثار المنهوبة.