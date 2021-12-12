تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211212/انقلاب-باوربوينت-إعلام-يكشف-خطة-ترامب-للإطاحة-ببايدن-1053838402.html
انقلاب باوربوينت.. إعلام يكشف خطة ترامب للإطاحة ببايدن
انقلاب باوربوينت.. إعلام يكشف خطة ترامب للإطاحة ببايدن
انقلاب باور بوينت.. هكذا وصفت تقارير إعلامية خطة كان ترامب قد أعدها للإطاحة بفوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T09:47+0000
2021-12-12T09:47+0000
الرئيس الأمريكي جو بايدن
دونالد ترامب
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020
اقتحام الكونغرس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0e/1047502297_0:65:3413:1985_1920x0_80_0_0_facb6a86b2ed56c00ab733cf127c4daa.jpg
فحسب صحيفة الإنبندنت البريطانية، فإن خطة أعدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفريقه، للانقلاب على فوز الرئيس الحالي جو بايدن، تتكون من 36 صفحة.وأكدت الإنبندنت أن الخطة من المرجح أنها قد تم تسليمها إلى لجنة التحقيق المشكلة من مجلس النواب للنظر في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير.وأكدت أن الذي سلمها هو رئيس موظفي البيت الأبيض السابق في عهد ترامب، مارك ميدوز، وجاءت على هيئة عرض في برنامج "باوربوينت".يحمل العرض في باور بوينت عنوان "تزوير الانتخابات والتدخل الأجنبي وخيارات 5 يناير"، وهو اليوم الذي يسبق أحداث 6 يناير الشهيرة.وتضمنت الوثيقة عدة اقتراحات منها "حالة طوارئ أمنية، والإعلان عن التشكيك الكامل في التصويت الإلكتروني، وبالتالي تكون نتائجه غير سليمة".وفي الوثيقة كذلك بعض الخيارات التي يمكن لنائب الرئيس وقتها مايك بنس أن يلجأ إليها ليعيد ترامب إلى السلطة، وذلك أثناء جلسة التصديق على رئاسة بايدن.يشار إلى أن الانتخابات الأمريكية الماضية، شهدت أحداثا غير معتادة، خاصة عقب إعلان النتائج، حيث اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مبنى الكابيتول، مطالبين بمنع الكونغرس من المصادقة على فوز بايدن، وهو ما أدى لمواجهات أوقعت قتلى ومصابين.
https://arabic.sputniknews.com/20210211/الكونغرس-ينشر-فيديو-مفصل-لعملية-اقتحامه-من-قبل-أنصار-ترامب-1048076985.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0e/1047502297_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3694ff60da18cc9edf218323188d353.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الرئيس الأمريكي جو بايدن, دونالد ترامب, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020, اقتحام الكونغرس

انقلاب باوربوينت.. إعلام يكشف خطة ترامب للإطاحة ببايدن

09:47 GMT 12.12.2021
© AP Photo / JIM WATSONالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن
الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / JIM WATSON
تابعنا عبر
انقلاب باور بوينت.. هكذا وصفت تقارير إعلامية خطة كان ترامب قد أعدها للإطاحة بفوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
فحسب صحيفة الإنبندنت البريطانية، فإن خطة أعدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفريقه، للانقلاب على فوز الرئيس الحالي جو بايدن، تتكون من 36 صفحة.
تجهيز مبنى الكونغرس (كابيتول) في واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، 8 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2021
الكونغرس ينشر فيديو مفصلا لعملية اقتحام "الكابيتول" من قبل أنصار ترامب
11 فبراير, 09:13 GMT
وأكدت الإنبندنت أن الخطة من المرجح أنها قد تم تسليمها إلى لجنة التحقيق المشكلة من مجلس النواب للنظر في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير.
وأكدت أن الذي سلمها هو رئيس موظفي البيت الأبيض السابق في عهد ترامب، مارك ميدوز، وجاءت على هيئة عرض في برنامج "باوربوينت".
ووفقا للصحيفة فقد كشفت وثيقة مسربة منفصلة كيف كانت إدارة ترامب تحاول قلب فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، مؤكدة أنها تضمنت ادعاء بسيطرة الصين "بشكل منهجي على نظامنا الانتخابي مما يشكل حالة طوارئ للأمن القومي".
يحمل العرض في باور بوينت عنوان "تزوير الانتخابات والتدخل الأجنبي وخيارات 5 يناير"، وهو اليوم الذي يسبق أحداث 6 يناير الشهيرة.
ودللت الوثيقة على سيطرة الصينيين على النظام الانتخابي بادعاء مفاده أن "آلات التصويت الإلكترونية تعرضت للاختراق، وأنه لا يمكن الوثوق بها في توفير فرز دقيق للأصوات".
وتضمنت الوثيقة عدة اقتراحات منها "حالة طوارئ أمنية، والإعلان عن التشكيك الكامل في التصويت الإلكتروني، وبالتالي تكون نتائجه غير سليمة".
وفي الوثيقة كذلك بعض الخيارات التي يمكن لنائب الرئيس وقتها مايك بنس أن يلجأ إليها ليعيد ترامب إلى السلطة، وذلك أثناء جلسة التصديق على رئاسة بايدن.
ومنها "تثبيت قوائم ناخبي ترامب على خلفية اعتراضات الديمقراطيين في الولايات الرئيسية، أو رفض قوائم ناخبي بايدن، أو تأجيل التصديق على فوز بايدن لفحص وفرز بطاقات الاقتراع القانونية فقط".
يشار إلى أن الانتخابات الأمريكية الماضية، شهدت أحداثا غير معتادة، خاصة عقب إعلان النتائج، حيث اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مبنى الكابيتول، مطالبين بمنع الكونغرس من المصادقة على فوز بايدن، وهو ما أدى لمواجهات أوقعت قتلى ومصابين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:13 GMTملكة جمال المغرب تخطف الأنظار بلباسها في إسرائيل... فيديو وصور
11:05 GMTالبرلمان المصري يوافق على قرار حكومي بشأن مواجهة كورونا
11:01 GMTرغم مطالبته بتمديدها.. رفع الحراسة عن أسرة نتنياهو غدا
11:00 GMTالحكومة العمانية: نعمل على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه
10:58 GMTخبير: إذا كان انسحاب القوات الأمريكية فعلياً فهذا يعتبر انتحاراً أمنياً للعراق
10:56 GMTمجموعة السبع: لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية ومفاوضات فيينا الفرصة الأخيرة
10:48 GMTمسؤول أمني إسرائيلي: لا يوجد فيتو أمريكي على عمليات ضد إيران
10:46 GMTمتسابقات "ملكة جمال الكون 2021" يأخذن استراحة من البروفات لاستكشاف إيلات تحت الماء
10:45 GMTوزير الخارجية الجزائري يعلق على فوز منتخب بلاده على المغرب
10:44 GMTروسيا تحتفل بمرور 28 عاما على إقرار دستورها
10:32 GMTبين ضجيج الولايات المتحدة وحلفائها والواقعية الألمانية... "التيار الشمالي 2" إلى أين؟
10:31 GMTمجموعة السبع: قلقون من سياسات الصين الاقتصادية "القسرية"
10:28 GMTقادة الجيش العراقي والبيشمركة يتفقون على التحرك لدحر "فلول داعش"
10:26 GMTالمباحث الفيدرالية تقبض على موظف في "سي إن إن" بتهمة إدراج أمهات وبناتهن في "نشاط جنسي"
10:26 GMTمجموعة السبع: جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع روسيا إذا ما دخلت أوكرانيا
10:22 GMTبيسكوف: بوتين أوضح لبايدن أن القوات الروسية موجودة على أراضيها ولا تهدد أحدا
10:21 GMTالنجم العالمي كيانو ريفز: التكنولوجيا تفرض واقعا جديدا يجمع بين الحقيقة والخيال..
10:16 GMTروبوتات صينية تستعرض مهارتها في الرقص... فيديو
10:11 GMTالشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر بالقدس
10:10 GMTوزير الصحة الجزائري يستبعد العودة للحجر رغم تخوفات أوميكرون