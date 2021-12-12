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"خسارة إسرائيلية مفاجئة"... الكونغرس يلغي شراء بطاريتين من منظومة القبة الحديدية
"خسارة إسرائيلية مفاجئة"... الكونغرس يلغي شراء بطاريتين من منظومة القبة الحديدية
قرر الكونغرس الأمريكي، اليوم الأحد، إلغاء عملية شراء بطاريتين أخريين من طراز القبة الحديدية من صنع شركة رافائيل الإسرائيلية. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T16:36+0000
2021-12-12T16:36+0000
الجيش الأمريكي
جزيرة غوام
إسرائيل
القبة الحديدة
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وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن الجيش الأمريكي دفع باتجاه شراء البطاريتين العام الماضي، لكن الكونغرس قرر استثمار الميزانية في أنظمة محلية من إنتاج شركتي Dynetics وRaytheon لاعتراض الصواريخ والطائرات دون طيار.وأوضحت القناة أن الجيش الأمريكي كان قد اتفق على شراء 4 بطاريات من منظومة القبة الحديدية، وحصل على اثنتين منها أحدهما تم نشره في جزيرة غوام في إطار عملية "الجزيرة الحديدية" حيث اختبروا قدرات المنظومة وتدربوا على تشغيلها.وأضافت أنه كان من المقرر شراء البطاريتين الأخريين بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2023، قبل أن يقرر الكونغرس التقدم في المشروع المحلي وإلغاء شراء البطاريات الإسرائيلية الجديدة.وبحسب الاتفاق الجديد "لن يلغي الأمر مطلب الجيش بنشر القدرات الدفاعية المتاحة ضد الصواريخ مما يعني أنه ستكون هناك ميزانية لتشغيل بطاريات القبة الحديدية المشتراة الموجودة في المخزون. تم شراء البطاريات نفسها لسد فجوة موجودة حتى وصول نظام "Enduring Shield" المحلي، والذي يحظى بأفضلية".وفي أغسطس/آب الماضي، نافست رافائيل الإسرائيلية من خلال منظومة القبة الحديدية في مناقصة للجيش الأمريكي ضد منظومتي Dynetics و Raytheon".وتابعت: "كما كانت الأسعار لصالح المنظومة الإسرائيلية بفارق كبير. صاروخ "تامير" الاعتراضي لنظام القبة الحديدية يكلف حاليا أقل من 20 ألف دولار. من ناحية أخرى، يكلف الصاروخ المعترض للنظام الأمريكي القائم على صاروخ AIM-9X جو-جو حوالي 500 ألف دولار لكل صاروخ".
https://arabic.sputniknews.com/20211008/الجيش-الأمريكي-يغطي-قاعدته-في-جزيرة-غوام-بـالقبة-الحديدية-1050376046.html
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الجيش الأمريكي, جزيرة غوام, إسرائيل, القبة الحديدة

"خسارة إسرائيلية مفاجئة"... الكونغرس يلغي شراء بطاريتين من منظومة القبة الحديدية

16:36 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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قرر الكونغرس الأمريكي، اليوم الأحد، إلغاء عملية شراء بطاريتين أخريين من طراز القبة الحديدية من صنع شركة رافائيل الإسرائيلية.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن الجيش الأمريكي دفع باتجاه شراء البطاريتين العام الماضي، لكن الكونغرس قرر استثمار الميزانية في أنظمة محلية من إنتاج شركتي Dynetics وRaytheon لاعتراض الصواريخ والطائرات دون طيار.
وأوضحت القناة أن الجيش الأمريكي كان قد اتفق على شراء 4 بطاريات من منظومة القبة الحديدية، وحصل على اثنتين منها أحدهما تم نشره في جزيرة غوام في إطار عملية "الجزيرة الحديدية" حيث اختبروا قدرات المنظومة وتدربوا على تشغيلها.
تدريبات عسكرية في القاعدة العسكرية للقوات الجوية الأمريكية في غوام - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2021
الجيش الأمريكي يغطي قاعدته في جزيرة غوام بـ"القبة الحديدية"
8 أكتوبر, 10:58 GMT
وأضافت أنه كان من المقرر شراء البطاريتين الأخريين بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2023، قبل أن يقرر الكونغرس التقدم في المشروع المحلي وإلغاء شراء البطاريات الإسرائيلية الجديدة.
وبحسب الاتفاق الجديد "لن يلغي الأمر مطلب الجيش بنشر القدرات الدفاعية المتاحة ضد الصواريخ مما يعني أنه ستكون هناك ميزانية لتشغيل بطاريات القبة الحديدية المشتراة الموجودة في المخزون. تم شراء البطاريات نفسها لسد فجوة موجودة حتى وصول نظام "Enduring Shield" المحلي، والذي يحظى بأفضلية".
وفي أغسطس/آب الماضي، نافست رافائيل الإسرائيلية من خلال منظومة القبة الحديدية في مناقصة للجيش الأمريكي ضد منظومتي Dynetics و Raytheon".
وقالت القناة: "كانت الخسارة الإسرائيلية مفاجئة بالنظر إلى أن المنظومتين الأمريكيتين كانتا قيد التطوير بينما أثبتت الأخرى الإسرائيلية نفسها".
وتابعت: "كما كانت الأسعار لصالح المنظومة الإسرائيلية بفارق كبير. صاروخ "تامير" الاعتراضي لنظام القبة الحديدية يكلف حاليا أقل من 20 ألف دولار. من ناحية أخرى، يكلف الصاروخ المعترض للنظام الأمريكي القائم على صاروخ AIM-9X جو-جو حوالي 500 ألف دولار لكل صاروخ".
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