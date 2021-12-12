https://arabic.sputniknews.com/20211212/خطر-لفترة-وجيزة-وإعلان-عن-بيتكوين-تفاصيل-ما-حدث-لحساب-رئيس-وزراء-الهند-على-تويتر-1053832936.html

‏"خطر لفترة وجيزة" وإعلان عن "بيتكوين"... تفاصيل ما حدث لحساب رئيس وزراء الهند على ‏‏"تويتر"‏

‏"خطر لفترة وجيزة" وإعلان عن "بيتكوين"... تفاصيل ما حدث لحساب رئيس وزراء الهند على ‏‏"تويتر"‏

تعرض حساب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على موقع "تويتر" لاختراق وجيز، في الساعات ‏الأولى من اليوم الأحد، وتمت استعادته بنجاح.‏ 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T06:22+0000

2021-12-12T06:22+0000

2021-12-12T06:22+0000

أخبار الهند اليوم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053832911_0:0:2681:1509_1920x0_80_0_0_42a0d7c8ab354e6df8814876d0e2a9d8.jpg

وخلال فترة اختراقه الوجيزة، تم نشر تغريدة على الحساب تعلن أن "الهند اعتمدت عملة "بيتكوين" الرقمية كعملة قانونية في الدولة".وقال متحدث باسم "تويتر"، اليوم الأحد، في بيان، إن موقع التغريدات الشهير اتخذ "الخطوات الضرورية لتأمين" التعامل الشخصي لرئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بعد أن تعرض "للخطر لفترة وجيزة للغاية"، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز".وتابع المتحدث موضحا: "لدينا خطوط اتصال مفتوحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع مكتب رئيس الوزراء، واتخذت فرقنا الخطوات اللازمة لتأمين الحساب المخترق بمجرد علمنا بهذا النشاط".وأضاف المتحدث: "كشف تحقيقنا أنه لا توجد مؤشرات على أي حسابات أخرى متأثرة في هذا الوقت".كما أكد أنه "وفقا للتحقيق الذي أجرته "تويتر" حتى الآن، فإن الحساب يبدو أنه لم يتعرض للاختراق بسبب أي خرق لأنظمة تويتر".وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي في وقت لاحق إن حسابه تم تأمينه على الفور، بعد تصعيد الأمر إلى "تويتر"، وطالب بتجاهل أي تغريدة تم مشاركتها خلال فترة الاختراق.ولم يتم الكشف عن المدة التي تم خلالها اختراق حساب "تويتر" الشخصي لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي يضم أكثر من 73 مليون متابع.ومن المرجح أن تقدم الحكومة الهندية مشروع قانون بشأن العملات المشفرة، وأعربت عن مخاوفها من إمكانية استخدامها لجذب المستثمرين بمزاعم مضللة وتمويل الأنشطة الإرهابية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن