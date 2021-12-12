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https://arabic.sputniknews.com/20211212/خطر-لفترة-وجيزة-وإعلان-عن-بيتكوين-تفاصيل-ما-حدث-لحساب-رئيس-وزراء-الهند-على-تويتر-1053832936.html
‏"خطر لفترة وجيزة" وإعلان عن "بيتكوين"... تفاصيل ما حدث لحساب رئيس وزراء الهند على ‏‏"تويتر"‏
‏"خطر لفترة وجيزة" وإعلان عن "بيتكوين"... تفاصيل ما حدث لحساب رئيس وزراء الهند على ‏‏"تويتر"‏
تعرض حساب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على موقع "تويتر" لاختراق وجيز، في الساعات ‏الأولى من اليوم الأحد، وتمت استعادته بنجاح.‏ 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T06:22+0000
2021-12-12T06:22+0000
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وخلال فترة اختراقه الوجيزة، تم نشر تغريدة على الحساب تعلن أن "الهند اعتمدت عملة "بيتكوين" الرقمية كعملة قانونية في الدولة".وقال متحدث باسم "تويتر"، اليوم الأحد، في بيان، إن موقع التغريدات الشهير اتخذ "الخطوات الضرورية لتأمين" التعامل الشخصي لرئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بعد أن تعرض "للخطر لفترة وجيزة للغاية"، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز".وتابع المتحدث موضحا: "لدينا خطوط اتصال مفتوحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع مكتب رئيس الوزراء، واتخذت فرقنا الخطوات اللازمة لتأمين الحساب المخترق بمجرد علمنا بهذا النشاط".وأضاف المتحدث: "كشف تحقيقنا أنه لا توجد مؤشرات على أي حسابات أخرى متأثرة في هذا الوقت".كما أكد أنه "وفقا للتحقيق الذي أجرته "تويتر" حتى الآن، فإن الحساب يبدو أنه لم يتعرض للاختراق بسبب أي خرق لأنظمة تويتر".وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي في وقت لاحق إن حسابه تم تأمينه على الفور، بعد تصعيد الأمر إلى "تويتر"، وطالب بتجاهل أي تغريدة تم مشاركتها خلال فترة الاختراق.ولم يتم الكشف عن المدة التي تم خلالها اختراق حساب "تويتر" الشخصي لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي يضم أكثر من 73 مليون متابع.ومن المرجح أن تقدم الحكومة الهندية مشروع قانون بشأن العملات المشفرة، وأعربت عن مخاوفها من إمكانية استخدامها لجذب المستثمرين بمزاعم مضللة وتمويل الأنشطة الإرهابية.
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‏"خطر لفترة وجيزة" وإعلان عن "بيتكوين"... تفاصيل ما حدث لحساب رئيس وزراء الهند على ‏‏"تويتر"‏

06:22 GMT 12.12.2021
© REUTERS / SPUTNIKرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / SPUTNIK
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تعرض حساب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على موقع "تويتر" لاختراق وجيز، في الساعات ‏الأولى من اليوم الأحد، وتمت استعادته بنجاح.‏
وخلال فترة اختراقه الوجيزة، تم نشر تغريدة على الحساب تعلن أن "الهند اعتمدت عملة "بيتكوين" الرقمية كعملة قانونية في الدولة".
وقال متحدث باسم "تويتر"، اليوم الأحد، في بيان، إن موقع التغريدات الشهير اتخذ "الخطوات الضرورية لتأمين" التعامل الشخصي لرئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بعد أن تعرض "للخطر لفترة وجيزة للغاية"، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز".
وتابع المتحدث موضحا: "لدينا خطوط اتصال مفتوحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع مكتب رئيس الوزراء، واتخذت فرقنا الخطوات اللازمة لتأمين الحساب المخترق بمجرد علمنا بهذا النشاط".
وأضاف المتحدث: "كشف تحقيقنا أنه لا توجد مؤشرات على أي حسابات أخرى متأثرة في هذا الوقت".
كما أكد أنه "وفقا للتحقيق الذي أجرته "تويتر" حتى الآن، فإن الحساب يبدو أنه لم يتعرض للاختراق بسبب أي خرق لأنظمة تويتر".
وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي في وقت لاحق إن حسابه تم تأمينه على الفور، بعد تصعيد الأمر إلى "تويتر"، وطالب بتجاهل أي تغريدة تم مشاركتها خلال فترة الاختراق.
ولم يتم الكشف عن المدة التي تم خلالها اختراق حساب "تويتر" الشخصي لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي يضم أكثر من 73 مليون متابع.
ومن المرجح أن تقدم الحكومة الهندية مشروع قانون بشأن العملات المشفرة، وأعربت عن مخاوفها من إمكانية استخدامها لجذب المستثمرين بمزاعم مضللة وتمويل الأنشطة الإرهابية.
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