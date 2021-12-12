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فنان مصري يعتذر عن فيلم عادل إمام... هذا هو رد فعل الزعيم
فنان مصري يعتذر عن فيلم عادل إمام... هذا هو رد فعل الزعيم
كشف الفنان المصري عبد الله مشرف، موقف الفنان عادل إمام من اعتذاره عن المشاركة في تقديم فيلم "بخيت وعديلة"، الذي قام ببطولته الزعيم. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T15:46+0000
2021-12-12T15:46+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقال عبد الله مشرف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، الذي يذاع على قناة الحياة، إن "الزعيم عادل إمام هو من اختاره للمشاركة في فيلم بخيت وعديلة"، معربا عن سعادته بهذا الترشح.وأكد في الوقت ذاته، أنه "قدم اعتذرا إلى عادل إمام عن الفيلم وتقبل الأخير، بسبب أنه كان ملتزما بالمشاركة مع الفنان محمد صبحي في مسلسل "يوميات ونيس" الجزء السادس"، مشيرا إلى أنه بعدها بست سنوات اختاره للمشاركة في فيلم "عريس من جهة أمنية" وقال له أنت ملتزم.وظهر الفنان المصري عادل إمام، لأول مرة، الأسبوع الماضي بعد الأنباء التي زعمت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ونشر عادل إمام، صورة جديدة له عبر صفحته على "فيسبوك"، نالت إعجاب متابعيه.وكان الناقد الفني، طارق الشناوي، نفى خبر اعتزال الفنان المصري عادل إمام، مؤكدا أن "سبب ابتعاد الزعيم عن الساحة هو الحفاظ على صحته وخوفه من فيروس كورونا".وتوقع عدم تقديم عادل إمام أي عمل جديد في شهر رمضان المقبل، واصفا إياه بـ"الثروة القومية التي يجب الحفاظ عليها".وأكد الناقد السينمائي إن عادل إمام أعلن اعتزاله "الأكشن" وليس الفن بشكل عام كما قيل، قائلا: "نحن نعيش عصر الشائعات ولكن تكذيب الشائعات الآن أصبح أسهل بكثير".وكان آخر أعمال الزعيم السينمائية فيلم "زهايمر"، الذي عرض في العام 2010، وشارك في بطولته كل من: نيللي كريم، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، ورانيا يوسف، وهو من إخراج عمرو عرفة.ينما كان آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو"، الذي طرح في السباق الرمضاني، للعام 2020، وشاركه التمثيل فيه عدد من الفنانين، منهم: داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، وطارق الأبياري، وهدى المفتي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك
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أخبار الفنانين في مصر

فنان مصري يعتذر عن فيلم عادل إمام... هذا هو رد فعل الزعيم

15:46 GMT 12.12.2021
© AP Photo / Maneesh Bakshiالممثل المصري عادل إمام
الممثل المصري عادل إمام - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Maneesh Bakshi
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كشف الفنان المصري عبد الله مشرف، موقف الفنان عادل إمام من اعتذاره عن المشاركة في تقديم فيلم "بخيت وعديلة"، الذي قام ببطولته الزعيم.
وقال عبد الله مشرف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، الذي يذاع على قناة الحياة، إن "الزعيم عادل إمام هو من اختاره للمشاركة في فيلم بخيت وعديلة"، معربا عن سعادته بهذا الترشح.
وأكد في الوقت ذاته، أنه "قدم اعتذرا إلى عادل إمام عن الفيلم وتقبل الأخير، بسبب أنه كان ملتزما بالمشاركة مع الفنان محمد صبحي في مسلسل "يوميات ونيس" الجزء السادس"، مشيرا إلى أنه بعدها بست سنوات اختاره للمشاركة في فيلم "عريس من جهة أمنية" وقال له أنت ملتزم.
وظهر الفنان المصري عادل إمام، لأول مرة، الأسبوع الماضي بعد الأنباء التي زعمت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ونشر عادل إمام، صورة جديدة له عبر صفحته على "فيسبوك"، نالت إعجاب متابعيه.
وكان الناقد الفني، طارق الشناوي، نفى خبر اعتزال الفنان المصري عادل إمام، مؤكدا أن "سبب ابتعاد الزعيم عن الساحة هو الحفاظ على صحته وخوفه من فيروس كورونا".
وتوقع عدم تقديم عادل إمام أي عمل جديد في شهر رمضان المقبل، واصفا إياه بـ"الثروة القومية التي يجب الحفاظ عليها".
وأكد الناقد السينمائي إن عادل إمام أعلن اعتزاله "الأكشن" وليس الفن بشكل عام كما قيل، قائلا: "نحن نعيش عصر الشائعات ولكن تكذيب الشائعات الآن أصبح أسهل بكثير".
وكان آخر أعمال الزعيم السينمائية فيلم "زهايمر"، الذي عرض في العام 2010، وشارك في بطولته كل من: نيللي كريم، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، ورانيا يوسف، وهو من إخراج عمرو عرفة.
ينما كان آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو"، الذي طرح في السباق الرمضاني، للعام 2020، وشاركه التمثيل فيه عدد من الفنانين، منهم: داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، وطارق الأبياري، وهدى المفتي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك
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