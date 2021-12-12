https://arabic.sputniknews.com/20211212/قائد-عسكري-إيراني-معلقا-على-التهديدات-الإسرائيلية-تذكروا-ضربة-عين-الأسد-1053836497.html

قائد عسكري إيراني معلقا على التهديدات الإسرائيلية: تذكروا ضربة "عين الأسد"

قائد عسكري إيراني معلقا على التهديدات الإسرائيلية: تذكروا ضربة "عين الأسد"

علق قائد عسكري إيراني، اليوم الأحد، على التهديدات الأمريكية والإسرائيلية ضد بلاده، بأن عليهم ألا ينسوا قصف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T08:29+0000

2021-12-12T08:29+0000

2021-12-12T08:29+0000

إيران

إسرائيل

هجمات إيران على قاعدة عين الأسد الأمريكية

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ونقلت الموقع الإلكتروني نورنيوز، صباح اليوم الأحد، عن مصدر عسكري إيراني ـ لم تذكر اسمه أو كنيته ـ عدم اعتقاده بأن العدد الكبير من الجنود الذين أصيبوا في قصف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، سيكونون على استعداد من خلال منحهم شارات عسكرية للمغامرة مرة أخرى بمهاجمة إيران.وجاءت تصريحات القائد العسكري الإيراني تعليقا على اعتزام إسرائيل وأمريكا إجراء مناورات عسكرية فوق البحر المتوسط، بهدف إجراء محاكاة لضربة عسكرية تستهدف المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية.وأشار القائد العسكري إلى أن تهيئة الظروف للقادة العسكريين الإيرانيين لاختبار صواريخ إيرانية على أهداف حقيقية، سيكون مكلفا جدا وقاسيا لمن يغزو أراضي إيران، لافتا إلى أنه ربما ما تزال أجزاء حطام الطائرة الأمريكية المسيرة المتطورة والخاصة بتنفيذ مهام التجسس "غلوبال هاوك"، والتي سقطت بصاروخ إيراني الصنع، وذلك بعدما انتهكت الأجواء الإيرانية، مدفونة في قعر الخليج.وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء الماضي، أن الجيش الإسرائيلي سيجري مناورة هي الأضخم في تاريخه خلال ستة أشهر، من الآن، لمحاكاة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، تقام فوق مياه البحر الأبيض المتوسط.للمزيد: إسرائيل تقوم بـ"تدريبات الهجوم على إيران" فوق المتوسط... فيديووأكدت القناة العبرية أن عشرات المقاتلات الإسرائيلية ستقوم بإجراء مناورات عسكرية كبيرة غربي البحر المتوسط، إلى مسافة تقدر أو تحاكي الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، ربما تزيد عن ألف كم، وأسمت إسرائيل هذه المناورة العسكرية بـ"تدريبات الهجوم على إيران".وأرفقت القناة شريط فيديو لمناورة عسكرية إسرائيلية تقوم فيها المقاتلات الإسرائيلية بالطيران لمسافات طويلة عبر استخدام حاملة طائرات، وتقوم بإطلاق صواريخ على بعض الأهداف، غير المحددة.

https://arabic.sputniknews.com/20211209/غانتس-يناقش-في-أمريكا-إجراء-مناورات-عسكرية-استعدادا-لمواجهة-إيران-1053735229.html

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إيران, إسرائيل, هجمات إيران على قاعدة عين الأسد الأمريكية