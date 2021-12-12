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محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2021
محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2021
منح الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لموسم 2021. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T16:41+0000
2021-12-12T16:41+0000
محمد صلاح
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وقال موقع "middleeast.in-24" إن صلاح دخل قائمة المرشحين للحصول على جائزة الحذاء الذهبي خلال الموسم الجارى 2021-2022.ونقل الموقع عن صحيفة "سبورت" الكتالونية تصنيف اللاعبين المرشحين لجائزة الحذاء الذهبي خلال الموسم الجاري، وعلى رأسهم محمد صلاح، وربرت ليفاندوفيسكي، وفلاهوفيتش لاعب فيورنتينا، وأخيراً شير إيموبيلي مهاجم لاتسيو.وكان صلاح قد عزز تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021/ 2022 بعدما قاد ليفربول لتحقيق فوز صعب على أستون فيلا بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس السبت، وأحرز صلاح الهدف المباراة الوحيد فى اللقاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 67 سددها ببراعة في المرمى.
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محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2021

16:41 GMT 12.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLEالمصري محمد صلاح يحرز ثلاثة أهداف لفريقه ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد
المصري محمد صلاح يحرز ثلاثة أهداف لفريقه ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLE
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منح الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لموسم 2021.
وقال موقع "middleeast.in-24" إن صلاح دخل قائمة المرشحين للحصول على جائزة الحذاء الذهبي خلال الموسم الجارى 2021-2022.
ونقل الموقع عن صحيفة "سبورت" الكتالونية تصنيف اللاعبين المرشحين لجائزة الحذاء الذهبي خلال الموسم الجاري، وعلى رأسهم محمد صلاح، وربرت ليفاندوفيسكي، وفلاهوفيتش لاعب فيورنتينا، وأخيراً شير إيموبيلي مهاجم لاتسيو.
وكان صلاح قد عزز تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021/ 2022 بعدما قاد ليفربول لتحقيق فوز صعب على أستون فيلا بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس السبت، وأحرز صلاح الهدف المباراة الوحيد فى اللقاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 67 سددها ببراعة في المرمى.
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