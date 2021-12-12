محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2021

وقال موقع "middleeast.in-24" إن صلاح دخل قائمة المرشحين للحصول على جائزة الحذاء الذهبي خلال الموسم الجارى 2021-2022.ونقل الموقع عن صحيفة "سبورت" الكتالونية تصنيف اللاعبين المرشحين لجائزة الحذاء الذهبي خلال الموسم الجاري، وعلى رأسهم محمد صلاح، وربرت ليفاندوفيسكي، وفلاهوفيتش لاعب فيورنتينا، وأخيراً شير إيموبيلي مهاجم لاتسيو.وكان صلاح قد عزز تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021/ 2022 بعدما قاد ليفربول لتحقيق فوز صعب على أستون فيلا بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس السبت، وأحرز صلاح الهدف المباراة الوحيد فى اللقاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 67 سددها ببراعة في المرمى.
منح الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لموسم 2021.
وقال موقع "middleeast.in-24" إن صلاح دخل قائمة المرشحين للحصول على جائزة الحذاء الذهبي خلال الموسم الجارى 2021-2022.
ونقل الموقع عن صحيفة "سبورت" الكتالونية تصنيف اللاعبين المرشحين لجائزة الحذاء الذهبي خلال الموسم الجاري، وعلى رأسهم محمد صلاح، وربرت ليفاندوفيسكي، وفلاهوفيتش لاعب فيورنتينا، وأخيراً شير إيموبيلي مهاجم لاتسيو.
وكان صلاح قد عزز تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021/ 2022 بعدما قاد ليفربول لتحقيق فوز صعب على أستون فيلا بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس السبت، وأحرز صلاح الهدف المباراة الوحيد فى اللقاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 67 سددها ببراعة في المرمى.