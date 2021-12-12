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مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة لا تمثل أي تهديد لأي دولة
مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة لا تمثل أي تهديد لأي دولة
قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، اليوم الأحد، إن بلاده ملتزمة بمخرجات الإطار الاستراتيجي مع العراق. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T20:44+0000
2021-12-12T20:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العراق
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والتقى بريت ماكغورك، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في مكتب الأخير بالعاصمة العراقية بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية "راع".وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، "الأعرجي، استقبل بمكتبه منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، والوفد المرافق له، بحضور السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر".وأشار البيان إلى أن اللقاء "شهد استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، وبحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي".وأكد ماكغورك على أن أمريكا "لا تشكل أي تهديد على أية دولة، وأن العدو المشترك هو تنظيم داعش الإرهابي".ولفت البيان إلى تأكيد ماكغورك على دعم بلاده لتقوية القدرات العراقية في مواجهة الإرهاب، وأن "مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية تكمن في حكومة عراقية قوية ذات سيادة وعراق قوي".ونقل البيان عن الأعرجي، أن "الحوار مع الآخرين مهم، وأن الحكومة العراقية تعمل مع الجميع".ولفت الأعرجي إلى أن "التهدئة تصب في مصلحة البلد، وأن العراق يسعى لتجاوز المرحلة والانطلاق نحو ترسيخ أمنه واستقراره وتعزيز قدراته في المجالات كافة".
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العراق

مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة لا تمثل أي تهديد لأي دولة

20:44 GMT 12.12.2021
© REUTERS / Brendan McDermidعودة قوات الجيش الأمريكي من أفغانستان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، 6 سبتمبر 2021
عودة قوات الجيش الأمريكي من أفغانستان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / Brendan McDermid
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قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، اليوم الأحد، إن بلاده ملتزمة بمخرجات الإطار الاستراتيجي مع العراق.
والتقى بريت ماكغورك، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في مكتب الأخير بالعاصمة العراقية بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية "راع".
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، "الأعرجي، استقبل بمكتبه منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، والوفد المرافق له، بحضور السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر".
وأشار البيان إلى أن اللقاء "شهد استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، وبحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي".
ونقل البيان تأكيد ماكغورك "التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمخرجات الإطار الاستراتيجي مع العراق، وأن بلاده وحسب الاتفاق، لن تستخدم سماء العراق وأرضه ومياهه منطلقا للاعتداء على دول مجاورة له".
وأكد ماكغورك على أن أمريكا "لا تشكل أي تهديد على أية دولة، وأن العدو المشترك هو تنظيم داعش الإرهابي".
ولفت البيان إلى تأكيد ماكغورك على دعم بلاده لتقوية القدرات العراقية في مواجهة الإرهاب، وأن "مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية تكمن في حكومة عراقية قوية ذات سيادة وعراق قوي".
ونقل البيان عن الأعرجي، أن "الحوار مع الآخرين مهم، وأن الحكومة العراقية تعمل مع الجميع".
ولفت الأعرجي إلى أن "التهدئة تصب في مصلحة البلد، وأن العراق يسعى لتجاوز المرحلة والانطلاق نحو ترسيخ أمنه واستقراره وتعزيز قدراته في المجالات كافة".
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