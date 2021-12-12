https://arabic.sputniknews.com/20211212/ملك-الأردن-يتحدث-عن-هدف-يجب-مواصلة-العمل-من-أجله-1053865173.html

ملك الأردن يتحدث عن هدف يجب مواصلة العمل من أجله

ملك الأردن يتحدث عن هدف يجب مواصلة العمل من أجله

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وفدا برلمانيا، اليوم الأحد، ضم رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T19:47+0000

2021-12-12T19:47+0000

2021-12-12T19:47+0000

أخبار الأردن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048577929_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_ba6cfe7c40b7bfdc92b8d9fdcd1ea29b.jpg

وبحسب بيان للديوان الملكي الأردني، عقد اللقاء في قصر الحسينية، وناقش أهمية تفعيل دور اللجان النيابية، والمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق البرلمان في الفترة المقبلة.وأكد الملك، بحسب البيان الذي نقله موقع "المملكة" الأردني، على دور اللجان المهم في إنجاز التشريعات، وأهمية البرلمان في مراقبة أداء الحكومة. ولفت الملك إلى ضرورة التنسيق والتواصل بين مجلس النواب والحكومة، والنقاش حول جميع القضايا الوطنية.وقال الملك إن "خدمة المواطنين والتخفيف من التحديات الاقتصادية التي تواجههم، هي هدفنا الذي يجب أن نواصل العمل من أجله".وأشار الملك إلى أهمية المضي قدما في تطوير الإدارة العامة، "الذي يعد أهم الخطوات نحو تحقيق الإصلاح الشامل"، مؤكدا على "الارتباط بينه وبين الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ما يتطلب الاهتمام والجدية اللازمين".وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أن ضرورة "تعزيز الشراكات مع الأشقاء العرب، خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى"، لافتا إلى أهمية جذب الاستثمارات، وإقامة المشاريع في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل.وأكد العاهل الأردني على "أهمية التركيز على قطاعي التعليم والصحة كأولويتين ضمن الموازنة العامة للدولة".وخلال اللقاء تم التطرق للقضية الفلسطينية وأكد الملك على "موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشيرا إلى التشاور والتنسيق المستمرين معهم".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الأردن