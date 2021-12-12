نجل الممثل المصري محمد عبد الحليم يكشف الساعات الأخيرة لوالده وسبب الوفاة

وقال نجله تامر إن والده لم يكن يعاني من أمراض قبل 48 ساعة من الوفاة، لافتا إلى أن الفنان المصري اشتكى من ضيق في التنفس قبل يومين من حدوث الوفاة "ولا أعرف إن كان قد أصيب بكورونا أم لا".وأشار تامر، في تصريحات لموقع "اليوم السابع"، إلى أن والده توفي في منزله بمنطقة "الملك الصالح" (شرق القاهرة)، مشددا على أنه لم يكن يعاني من أي أعراض سوى ضيق صعوبة في التنفس قبل يومين من الوفاة، ولفت إلى أن حالة والده الصحية كانت جيدة، ولم يكن يتناول أي أدوية سوى تلك المخصصة لمرضى الضغط التي وصفها الأطباء له منذ سنوات.ومحمد عبد الحليم أحد أشهر الممثليين المصريين الذين لعبوا الأدوار الثانوية في أهم الأعمال السينمائية والدرامية، بدأ حياته الفنية بنهاية سبعينيات القرن الماضي، وتجاوز انتاجه أكثر من 300 عمل، من بينها "دموع فى عيون وقحة" ، و"ليالي الحلمية" و"بوابة الحلواني" و"سلسال الدم" و"مأمون وشركاه"، و"شيخ العرب همام"،
أعلن مساء أمس السبت وفاة الممثل المصري محمد عبد الحليم، عن عمر ناهز الـ 78 عاماً،
وقال نجله تامر إن والده لم يكن يعاني من أمراض قبل 48 ساعة من الوفاة، لافتا إلى أن الفنان المصري اشتكى من ضيق في التنفس قبل يومين من حدوث الوفاة "ولا أعرف إن كان قد أصيب بكورونا أم لا".
وأشار تامر، في تصريحات لموقع "اليوم السابع"، إلى أن والده توفي في منزله بمنطقة "الملك الصالح" (شرق القاهرة)، مشددا على أنه لم يكن يعاني من أي أعراض سوى ضيق صعوبة في التنفس قبل يومين من الوفاة، ولفت إلى أن حالة والده الصحية كانت جيدة، ولم يكن يتناول أي أدوية سوى تلك المخصصة لمرضى الضغط التي وصفها الأطباء له منذ سنوات.
ومحمد عبد الحليم أحد أشهر الممثليين المصريين الذين لعبوا الأدوار الثانوية في أهم الأعمال السينمائية والدرامية، بدأ حياته الفنية بنهاية سبعينيات القرن الماضي، وتجاوز انتاجه أكثر من 300 عمل، من بينها "دموع فى عيون وقحة" ، و"ليالي الحلمية" و"بوابة الحلواني" و"سلسال الدم" و"مأمون وشركاه"، و"شيخ العرب همام"،